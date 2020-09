Pripravlja EU pravi šok za avtomobilste? Nemci že protestirajo.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predlog o ostrejših ciljih izpustov CO2 do leta 2030

Evropska komisija neuradno pripravlja dokument, ki bi predlagal še bolj ostro zniževanje izpustov CO2 pri novih avtomobilih v Evropi. Med leti 2021 in 2030 bi morali proizvajalci povprečni izpust CO2 znižati kar za 50 in ne več le 37,5 odstotka, je o osnutku dokumenta poročal Reuters.

Evropska unija se želi še odločneje spoprijeti z zniževanjem toplogrednih plinov. V primerjavi z letom 1990 bi se morali ti izpusti na ravni EU do leta 2030 znižati vsaj za 40 odstotkov, po tem novem predlogu pa bi ta cilj lahko povečali na 55 odstotkov.

Lani pri novih avtomobilih povečanje izpustov CO2, industrija daleč od kratkoročnih ciljev

Nemška avtomobilska industrija in organizacija VDA sta že protestirali proti takemu predlogu in ga ne bosta podprli, je poročal nemški časnik Suddeutsche Zeitung.

Avtomobilska industrija namreč težko izpolnjuje že kratkoročne obveznosti iz naslova zniževanja izpustov CO2. Med neposrednimi razlogi je padec prodaje dizelskih motorjev, ki imajo nižji izpust CO2 od bencinskih, prav tako vse večje povpraševanje po energijsko bolj potratnih športnih terencih.

Lani je tako povprečni izpust novih avtomobilov v EU (skupaj z Norveško, Islandijo in Veliko Britanijo) znašal 122,4 grama CO2 na prevoženi kilometer. To je bilo 1,8 grama več kot leta 2018 in daleč od cilja 95 gramov za leto 2020.