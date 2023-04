Volvo zaustavil naročila, še letos velika novost #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Volvo je letos občutno izboljšal prodajo svojih električnih avtomobilov. Oba obstoječa modela sta izpeljanki iz klasičnih vozil z motorji na notranje izgorevanje, k povečani prodaji pa so prav gotovo vplivale tudi ugodnejše cene. Volvo je med znamkami, ki zelo jasno napoveduje le še električno prihodnost svojih modelov. Dve novi vozili, to sta že znani EX90 in naslednji EX30, bosta že prišli z namenske Geelyjeve električne platforme. EX90 bo tehnično blizu polestarju 3, a bo imel tudi možnost tretje vrste sedežev.

EX90 napoveduje veliko

Pri Volvu so začasno ustavili zbiranje naročil za EX90, ki bo električni naslednik modela XC90. O konkretnih številkah pri Volvu žal ne govorijo, naj pa bi število naročil bistveno preseglo njihova interna pričakovanja. Za ustavitev naročil so se odločili zaradi razprodane proizvodnje za leto 2024, ki bo že tako številčno omejena.

EX90 bo sprva na voljo z dvema elektromotorjema, neto kapaciteta baterije bo 107 kilovatnih ur, moč polnjenja pa bo lahko do 250 kilovatov. EX90 bo sicer dolg 5,03 metra, tako da bo malenkostno daljši, širši in nižji od XC90. Osnovna masa EX90 bo 2,8 tone. V petsedežni različici bo imel 665 litrov prostornine prtljažnika, pri sedmih sedežih pa še vedno 310 litrov.