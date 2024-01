Volvo z rekordom, toda kako realna je začrtana prihodnost?

Volvo je pod lastništvom kitajskega Geelyja zavezan izključno električni prihodnosti, zato bo prav prodor na trg z modeloma EX30 in EX90 - oba predstavljata prvi vozili z namenske električne platforme - pomemben pokazatelj izvedljivosti takih ambicij.

Vrednost Volvove delnice je konec prejšnjega tedna padla na zgolj dobrih 30 švedskih kron na delnico. To je najnižja vrednost od leta 2021, ko je Volvo stopil na borzo. Poslovni rezultati za lansko leto še niso znani. Predlani, ko so prodali 615 tisoč avtomobilov, so imeli 22,3 milijarde švedskih kron (1,98 milijarde evrov) dobička.

XC60 je bil lani Volvov najbolj priljubljen model. Foto: PRIMA

Električni EX90 bo naslednik volva XC90. Foto: Volvo

Volvo še nikoli ni prodal toliko avtomobilov kot v lanskem letu. Prodali so 708.716 novih avtomobilov, kar je 15 odstotkov več kot leta 2022.

Med temi je bilo globalno 113 tisoč električnih (+70 %) in 152 tisoč priključno hibridnih (+10 %). Skupno so prodali slabih 266 tisoč baterijskih vozil, kar predstavlja 37 odstotkov celotne prodaje njihovih avtomobilov. V Evropi, kjer je Volvo lani prodal 294 tisoč avtomobilov, je delež baterijskih vozil pod oznako recharge precej višji - 59 odstotkov. Podatek, da so lani v Evropi dejansko prodali več priključnih hibridov kot električnih vozil, še nima prave veljave. Ključni električni modeli z omenjenima EX30 in EX90 na trg šele prihajajo in šele ta dva modela bosta za Volvo pomenila realen vpogled v konkurenčnost na trgu.

Najbolj priljubljen Volvov model je bil lani XC60 (228 tisoč), sledila mu XC40 (200 tisoč) in XC90 (107 tisoč).

Foto: Volvo

Volvo je v lanskem letu napovedal kar nekaj zanj zanimivih prelomnic. Med te je sodil predvsem prvi enoprostorec EM90, s katerim so usmerjeni predvsem na kitajski avtomobilski trg.

V Sloveniji so statično že pokazali tudi novi električni model EX30, ki bo glavna Volvova novost leta. Na ceste prihaja kmalu, proti koncu leta pa mu bo morda sledil tudi že večji EX90.

Glavno vprašanje se dotika prodajne kapacitete oziroma koliko električnih EX30 bo Volvo iz tovarne na Kitajskem – proizvodnja v Belgiji se začne šele leta 2025 – sploh poslal v Evropo. Slovenija s svojim potencialom trga električnih vozil prav tako ni na vrhu seznama držav z večjimi kvotami avtomobilov. Zato vsaj za zdaj zaloge vozil ni, naročilo pa izvedejo le za neposrednega kupca.