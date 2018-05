Avtomobil za test bodo pripeljali kar domov

Volvo in Amazon bosta v Veliki Britaniji poskusno ponudila naročanje testne vožnje novega avtomobila kar prek interneta. Trgovec bo naročniku avtomobil dostavil pred domača vrata.

Naročanje 45-minutne testne vožnje z volvom V40

Volvo bo tako storitev Britancem ponudil v partnerstvu z Amazonom Prime. Ponudbo bodo poskusno izvajali junija in julija v različnih angleških mestih. Zainteresirani prijave oddajajo prek interneta, število mest je, pričakovano, omejeno.

Tistemu, ki se bo na testno vožnjo naročil, bodo pred domača vrata dostavili želeni avtomobil. Na voljo mu bo 45-minutna testna vožnja s predstavnikom trgovca. Po njej se bosta vrnila domov ali pa se v primeru želje po nakupu vozila odpeljala kar v Volvov prodajni salon. V tem poskusnem obdobju bodo na tak način ponujali testne vožnje volva V40.

Novi pristopi k prodaji avtomobilov

Čeprav za zdaj pri Volvu nimajo načrtov, da bi takšno ponudbo nadaljevali tudi pozneje, je to zanje nov korak pri iskanju novih prodajnih storitev. Volvo je namreč predstavil program Care, ki kot naročniška storitev vozilo z vsemi vključenimi stroški ponuja za določen mesečni znesek. Enako bodo storili pri svoji novi podznamki Polestar, kjer električnega avtomobila ne bo mogoče kupiti na klasičen način, temveč se ga bo lahko le najelo.

Podobno kot Volvo in Amazon sta na Kitajskem sodelovala tudi Ford in Alibaba. Postavili so velike avtomobilske prodajne avtomate, ki podobno kot pri pijači in hrani omogočajo enostavno uporabo razstavljenih vozil za najem ali celo nakup.