Foto: Volvo Volvo je serijo modelov cross country začel leta 1997, načrtovali pa so jih za klimatsko ostrejše okolje kot je Skandinavija. Z nekoč priljubljenimi različicami nadaljujejo tudi v dobi svojih električnih vozil. Različico cross country so namreč pripravili tudi za električni kompaktni športni terenec EX30, ki je bil lani zaslužen za rekordno Volvovo prodajo.

V prvem letu je Volvo po celem svetu prodal 98 tisoč vozil EX30.

Foto: Volvo

Poudarjena robustnost, nekoliko višje od tal, a tudi manjši doseg

Osnova za cross country je bil EX30 z dvojnim elektromotorjem, ki ima moč prek 400 “konjev”. Kot je razvidno iz fotografij, so EX30 dodali nekaj več robustnosti (dodatna zaščita spredaj in zadaj, plastika pri blatnikih, prtljažnik na strehi …) in mu prilagodili tudi podvozje. EX30 cross country je od tal oddaljen za dodatnih 1,9 centimetra - nekaj na račun nastavitve podvozja, malenkost pa tudi zavoljo novih pnevmatik. Prilagodili so tudi blaženje, ki bo zagotovilo mehkejšo vožnjo za uporabo terena izven urejenih asfaltnih cest.

Kapaciteta baterije ostaja 64 kilovatnih ur, novi dodatki pa nekoliko zmanjšajo doseg vozila. Različica cross country bo predvidoma predstavljala manjšino prodaje EX30, predvidoma pa jo bodo pozneje ponudili tudi z drugimi električnimi vozili (EX90, EX60), česar za zdaj uradno še niso potrdili. EX30 cross country na ceste prihaja poleti, ko bodo znane tudi cene.

Volvov delež priključnih avtomobilov lani blizu polovice

Volvo je lani prodal 763 tisoč vozil, kar predstavlja 8-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2023.

Prodali so 175 tisoč popolnoma električnih avtomobilov, kar je 54-odstotno povečanje glede na prejšnje leto. Prodaja priključnih hibridnih vozil je dosegla 177 tisoč vozil, kar predstavlja 16-odstotno rast. Skupaj so elektrificirani modeli predstavljali 46 odstotkov vseh prodanih vozil v letu 2024.

V Evropi je Volvo dosegel posebno močan rezultat, saj je prodal 369.685 vozil, kar je 25-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2023. V Združenih državah Amerike je prodaja znašala 125 tisoč vozil, kar je 3-odstotni upad, medtem ko je na Kitajskem prodaja padla za 8 odstotkov na 156 tisoč vozil.

Foto: Volvo

Foto: Volvo

Foto: Volvo

Foto: Volvo