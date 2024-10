Volvo ima enega najbolj vročih avtomobilskih novosti leta. Električni športni terenec EX30 nadaljuje z uspešnimi prodajnimi rezultati. Do konca septembra so jih izdelali že prvih sto tisoč. Proizvodnjo so na Kitajskem začeli šele lani jeseni.

Kot smo ocenili na testu vozila, je EX30 zelo uporaben avtomobil za vsakdanjo rabo. Čeprav smo pogrešali nekaj več Volvovega pridiha, je prepričal tako s porabo kot dosegom, še bolj pa z zunanjo obliko.

EX30 je pomemben tudi za rast Volvove prodaje, ki je v zadnjem letu samo v Evropi zrasla za 36 odstotkov. EX30 je bil letos za teslo model Y drugi najbolje prodajani električni avtomobil v Evropi.

Da bi se izognili carinam tako za Evropo kot tudi ZDA, bodo proizvodnjo EX30 začeli tudi v belgijskem Gentu.