Volkswagnov vozniški prostor: marsikaj bo drugače #foto

Novo vrtljivo stikalo v notranjosti volkswagnov. Foto: Volkswagen Volkswagen je predvsem z družino električnih avtomobilov ID vstopil v smer izrazitega minimalizma v notranjosti. Veliko kritik so si prislužili na račun slabših plastičnih materialov in tudi nekaterih rešitev, ne vezanih le na električne avtomobile, ki so motili voznike.

Takega pristopa je konec, je za britanski Autocar potrdil predsednik družbe Thomas Schaeffer. Novi volkswagen tiguan na primer nima več na dotik občutljivih gumbov na volanskem obroču in neosvetljenih drsnikov na sredinski konzoli. Dobil je večji zaslon in nov vrtljiv gumb ob voznikovem sedežu, ki kljub še naprej izraziti digitalizaciji omogoča lažji dostop do nekaterih funkcij avtomobila.

Predvidljivost, kje lahko pričakujemo določen gumb ali stikalo, je bila vselej adut Volkswagna

Schaffer je razkril temeljito analizo znotraj Volkswagna, ki se je osredotočila na vprašanja, kakšne gumbe si želijo njihovi kupci. Zadnjih nekaj let je zaradi že omenjenega nezadovoljstva povzročilo precej škode. Predsednik Volkswagna tako napoveduje reorganizacijo strukture notranjosti njihovih avtomobilov. Ko bodo dosegli želeno raven, je ne bodo več poizkusno spreminjali in se igrali s potrpljenjem voznikov. Ti morajo vedeti, kje lahko pričakujejo posamezen gumb in stikalo, ta predvidljivost je bila vedno močan adut Volkswagnovih avtomobilov, trdi Schaffer.

Najbolj izrazit korak naprej z novim ID.2

Po tiguanu bo prenovo notranjosti dobil tudi golf, enako naslednja generacija passata. Schaffer največ sprememb nato napoveduje za naslednji električni model na osnovi koncepta ID.2all. Ta bo predvidoma iz vidika voznikovega prostora prinesel izrazit odmik od ostalih vozil družine ID.