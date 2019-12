Volkswagnov veliki up: zaplet že pred začetkom prodaje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred Volkswagnom je eno najpomembnejših let v njegovi zgodovini. Uvedba osme generacije golfa na trg bo rutinska, precej večji izziv pa bo začetek velikoserijske proizvodnje električnih avtomobilov. Še pred začetkom prodaje so naleteli na "večje" programske težave.

Volkswagen je več let napovedoval resnejšo usmeritev v električne avtomobile in prihodnje leto se bo vendarle začela prodaja prvega modela z namensko razvite platforme MEB. Novi ID.3 obljublja veliko in bo, sodeč po prikazanem, prihodnje leto eden najbolj konkurenčnih električnih avtomobilov na trgu. Vstop v povsem novo področje pa prinaša tudi določene začetne težave. Podobno kot smo spremljali proizvodno kalvarijo Tesle ob začetku modela 3 (zdaj jih že izdelajo po več tisoč vsak teden), se s težavami spopadajo tudi pri Volkswagnu.

Programsko opremo bodo morali popravljati ročno

Nemci bodo morali namreč ročno popraviti programsko opremo na vseh izdelanih ID.3 in šele takrat bodo avtomobil lahko predali kupcem, je poročal nemški Manager Magazin. Omenjajo potrebne popravke na 20 tisoč vozilih, in sicer v dveh obdobjih. Pozneje bodo lahko popravke izvajali tudi na daljavo.

Volkswagen bo prihodnje leto na ceste poslal dva nova električna avtomobila, a ob tem še 30 modelov z bencinskim ali dizelskim motorjem. Prav s prodajo bolj dobičkonosnih športnih terencev bodo delno financirali drag razvoj elektrificiranih pogonov. Samo prihodnje leto bodo predstavili 12 športnih terencev, povečali bodo tudi ponudbo priključno hibridnih pogonov.