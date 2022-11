Volkswagnov nov mejnik, napovedi za prihodnost ostajajo

Pri Volkswagnu so dosegli pomemben mejnik. Potem ko so prve avtomobile kupcem predali leta 2020, so zdaj na ceste že poslali pol milijona svojih namenskih električnih avtomobilov družine ID. To so modeli ID.3, ID.4, ID.5, ID.buzz in na Kitajskem še ID.6. Pri Volkswagnu so ta mejnik pričakovali šele čez eno leto, a so ga dosegli kljub znanim težavam z dobavami. Kot sporočajo iz Wolfsburga, imajo trenutno že naročenih še 150 tisoč električnih avtomobilov.

Drzne napovedi za prihodnje desetletje ostajajo

Volkswagnova prihodnost je v Evropi začrtana električno. Od leta 2033 bodo prodajali le še nove električne avtomobile, leta 2030 bo njihov delež v prodaji novih vozil predvidoma vsaj 70-odstotni. V ZDA in na Kitajskem bo v tem obdobju delež električnih vozil prav tako presegel 50 odstotkov.

Nemci napovedujejo prenove in nove modele. Težko pričakovan bo predvsem električni malček z napovedano ceno pod 25 tisoč evri, enako pa tudi nov admiralski avtomobil volkswagen aero B.

Trenutno vozila družine ID izhajajo z modularne platforme MEB, sredi desetletja pa jo bo predvidoma zamenjala tehnološko naprednejša platforma SSP.