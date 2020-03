Volkswagen na mestne ulice pelje nov avtomobil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot piše Carmagazine, Volkswagen že razvija svoj najmanjši električni model, ki bo imel podobne dimenzije kot e-up, vendar bo po drugi stran zaradi novih tehnologij ponujal bistveno daljši doseg. Kljub temu na dnu ne bo imel nameščenega ogromnega baterijskega sklopa, primarno bo namreč namenjen mestnim kupcem.

300 kilometrov bo dovolj

Na dnu naj bi bili nameščeni dve bateriji – osnovna in cenejša z zmogljivostjo 24 kilovatnih ur ter dražja s 36 kilovatnimi urami. Pri bateriji z večjo zmogljivostjo bi se električni doseg ustavil pri 300 kilometrih. To naj bi bilo več kot dovolj za ljudi, ki živijo v mestnih središčih in na dan opravijo manj kilometrov. Poganjal ga bo en elektromotor, a za zdaj ostaja skrivnost, ali bo pogon speljan na sprednji ali zadnji kolesni par.

Vizualno se bo ID.1 močno opiral na model ID.3. Poudarek bo na kratkih previsih in prostorni potniški kabini, ki bo po prostornini enaka za razred večjim avtomobilom.