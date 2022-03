Volkswagen: manjša prodaja, dobiček zrastel za 451 odstotkov

Volkswagen je v letu 2021 prodal 4,9 milijona avtomobilov, kar je osem odstotkov manj kot leta 2020, toda kljub temu povečal operativni dobiček za neverjetnih 451 odstotkov na 2,5 milijarde evrov. Prihodki od prodaje so zrasli za sedem odstotkov na 76,1 milijarde evrov, leto pa so sklenili s 3,3-odstotnim donosom od prodaje, kar je 0,6-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2020.

Upad prodaje je predvsem posledica globalnega pomanjkanja polprevodnikov, toda pozitivni rezultat je posledica predvsem prodaje zelo dobro opremljenih modelov. Tudi polprevodne čipe so namenili predvsem tem modelom, ki so bili v proizvodnji obravnavani prednostno, je na novinarski konferenci povedal Alexander Seitz, vodja financ za Volkswagen.

Po dolgih letih pozitivno tudi v ZDA

Seitz je med drugim izrazil zadovoljstvo nad prodajo v ZDA in Južni Ameriki, kjer so prvič po dolgih letih leto končali z dobičkom. Velik delež pri zagotavljanju dobičkonosnosti sta imela manjši finančni vložek v projekte trženja in omejitev novih zaposlitev. Število zaposlenih je tako ostalo enako kot leto prej. Kaj pa za letos? Tako kot drugi proizvajalci tudi Volkswagen ne želi napovedovati natančnih številk. Začetek leta je bil vse prej kot umirjen, zdaj ima na prodajo veliko vpliva še vojna v Ukrajini, zato je nehvaležno napovedovati, kakšno bo leto 2022. Seitz sicer pričakuje, da se bodo težave s polprevodniki počasi umirile in v drugi polovici leta skoraj izginile.

"Načrt je precej ambiciozen in naša knjiga naročil je polna, radi bi naredili čim več avtomobilov glede na trenutno pomanjkanje delov. Ne bom vam izdal natančne številke. Proizvodno omrežje je res nestanovitno. Očitno je, da želimo rasti v primerjavi z letom 2021," je na zdaj že tradicionalni letni novinarski konferenci o poslovnih rezultatih Volkswagna povedal Klaus Zellmer, član uprave.

Električna ID.3 in ID.4 sta nosilca prodaje med električnimi modeli. Foto: Gašper Pirman

Prodaja električnih avtov poskočila za 73 odstotkov

Volkswagen je lani prodal 369.000 elektrificiranih avtomobilov, kar je 73 odstotkov več kot leta 2020. Od tega jih je bilo 106 tisoč priključnih hibridov in 263 tisoč polno električnih. Največji delež sta imela ID.3 in ID.4, zelo priljubljena na Kitajskem sta bila tudi ID.5 in ID.6.

"Lansko leto je bilo polno izzivov za Volkswagen in to se ne bo spremenilo v letu 2022," je med drugim povedal Ralf Brandstätter, izvršni predsednik Volkswagna. "Poseben trenutek je bil, ko smo prvič pritisnili na stikalo za aktiviranje posodobitve svojih modelov ID prek oblaka. To je res dobro delovalo. Bil je poseben trenutek za ekipo in vsekakor je bil to vrhunec. Ta odločitev je bila ključna. Zgradili bomo še novo proizvodno tovarno z novimi inženirskimi koncepti," je še povedal Brandstätter.

Kakšen vpliv ima vojna v Ukrajini?

Kot je še povedal Brandstätter, ima vojna v Ukrajini resne posledice za gospodarstvo. A po njegovem mnenju to niti ni pomembno, "ko imaš v mislih, kako ljudje trpijo. Naše misli so s prebivalci Ukrajine. Upamo, da se v Evropo vrne mir."

Volkswagen že čuti močan vpliv vojne na dobavo delov. V tovarni Zwickau trenutno zaradi težav z dobavo delo stoji vsa proizvodnja. To lahko za zdaj še nadomestijo s proizvodnjo na Kitajskem in v Južni ter Severni Ameriki.