Čeprav domala vse študije pričajo o tem, da digitalizacija notranjosti avtomobilov in vse večji zasloni negativno vplivajo na prometno varnost, se proizvajalci pri njihovem razvoju še niso ustavili. Veliki zasloni so danes v avtomobilih že nova normalnost. Kitajci so v serijske avtomobile prinesli možnost vrtenja zaslona (BYD) ali drsnega pomika na desno stran pred sovoznika (Voyah).

Vmesni film bo debel le desetinko milimetra

Hyundai Mobis pa se je medtem povezal z optičnim specialistom, družbo Zeis, in začel razvijati možnost odprave klasičnih zaslonov ter hologramsko projekcijo informacij na raven vetrobranskega stekla. Predenj bi postavili zelo tanek in prosojen film debeline le sto mikrometrov (okrog 0,1 milimetra), na katerega bi se prek visokoločljivostnega projektorja preslikala digitalna vsebina.

Natančnejše razlage uporabe takega sistema še ni, predvidoma pa bi voznik vmesnik upravljal prek govornih ukazov ali kretenj.

Pri Hyundai Mobisu pravijo, da bi z umikom zaslonov lahko izboljšali oblikovanje in ureditev notranjosti avtomobilov, kjer bi bilo več prostora. Čeprav je ideja dokaj futuristična, so jo Korejci že razvili in jo začeli testirati v predserijski obliki. V serijske avtomobile bi lahko taki hologrami prišli okrog leta 2027.