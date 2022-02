Visoke ambicije na Kitajskem: jih bodo uvažali tudi v Evropo?

Tovarno bo Volkswagen postavil skupaj s kitajskim proizvajalcem Jianghuai Automobile Co (JAC), ki ima svoj sedež v provinci Anhui. Na letni ravni bo Volkswagen lahko izdelal 300 tisoč avtomobilov, v drugih dveh tovarnah, ki jih imajo v deljeni uporabi z FAW in SAIC motor bodo tako lahko na letni ravni izdelali milijon električnih avtomobilov.

Lansko leto niso dosegli prodajnih ciljev

Volkswagen je na Kitajskem lansko leto prodal 70.625 električnih modelov ID, kar je manj kot so sprva načrtovali. Zaradi covid-19 in posledično številnih prekinitev v proizvodnji ter pomanjkanja čipov jim ni uspelo prodati med 80 in 100 tisoč električnih avtomobilov. Kot je napovedal Stephan Wollenstein, bodja prodaje Volkswagna na Kitajskem bi radi v letošnjem letu to številko podvojili, a le, če proizvodnje ne bo omejevalo pomanjkanje polprevodnikov. Njegovo mesto bo sicer s 1. avgustem prevzel ravno Brandstaetter, ki bo predvsem poskusil pospešiti razvoj modelov v lokalnem okolju, kar naj bi na koncu imelo pozitiven učinek tudi na večjo prodajo.