Porsche posnel nov video, za volanom je Slovenka #video

Porsche je na svojem profilu na Instagramu objavil slabi dve minuti dolg video, ki prikazuje uživanje voznice z novim porschejem 718 spyder. Atraktivna narava, privlačna cesta in odprta streha športnika iz Stuttgarta so glavni imenovalci videa, v katerem ključno vlogo igra tudi Ljubljančanka Asja Zupanc. Nekdanja kartistka, prva ženska zmagovalka pokala Seicento v Sloveniji in dolgoletna avtomobilska športnica (gorske dirke, reli) je zdaj že več let neposredno vpletena v visokokakovostno produkcijo promocijskih in oglaševalskih izdelkov za avtomobilsko industrijo.

Asja Zupanc je bila leta 2011 zmagovalka pokala Mitropa v reliju, danes pa je tako imenovana "precision driver". Foto: Vid Ponikvar Tista Ljubljančanka, ki z divjim mitsubishijem pomaga snemati najboljše avtomobilske oglase

Pisali smo že o "njenem" divjem snemalnem avtomobilu, izdelanem na osnovi mitsubishija lancerja EVO 10. Lani je z njim med snemanjem oglasa spremljala tudi Chucka Norrisa.

To je poseben avto, ki je že serijsko zelo spoštljiv športni avtomobil stare šole, za potrebe snemanja pa so ga še dodatno nadgradili. Po predelavi v Gassnerjevih delavnicah v Nemčiji ima motor okrog 420 "konjev", dobil je bolj vzdržljivo sklopko in poldirkaške nastavljive Teinove blažilnike. Prava posebnost je plastična prevleka karoserije in luči. Snemalni avto mora biti mat barve, da ne oddaja odseva in ne moti končnega posnetka.

Predelan avtomobil za snemanja oglasov. Foto: osebni arhiv

Zunanje agencije iščejo lokalne producente

Ko si avtomobilski proizvajalec zaželi nov oglas, to sporoči svoji oglaševalski agenciji. Ta izbere produkcijsko hišo, ki nato poišče ustrezno "servisno" produkcijsko hišo, prek katere z lokalnimi podizvajalci pripelje projekt do končnega televizijskega oglasa.

Asja in njen mitsubishi sta del ekipe Readyonset iz Ljubljane. Največ dela s snemanji je od spomladi do jeseni, pozimi se naročniki namreč pogosto odločijo za lokacije na južni polobli. V Sloveniji in na Hrvaškem – zelo priljubljene so ceste v okolici Karlobaga, otoka Pag in makadamske ceste v zaledju Zadra – snemajo tudi po več oglasov na mesec.