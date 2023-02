Veliko je spremenil: 40 let francoskega malčka #foto

Peugeot je leta z modelom 205 ponudil odgovor na Renaultovo "petko", ki je bila na avtomobilskem trgu prisotna že deset let. Izdelal je moderen avtomobil, ki je bil praktičen in kompakten, za francosko znamko pa je predstavljal pomemben korak naprej.

Oblikovno ni prepričal Pininfarina, temveč Gerard Welter

Za razliko od večine predhodnih Peugeotovih modelov, ki jih je oblikoval Pininfarina, je na internem oblikovalskem natečaju zmagal projekt pod vodstvom Gerarda Welterja. Ta je stavil na veliko bolj sodobno in prečiščeno oblikovno zasnovo ter je v peugeote prinesel nekaj prepoznavnih elementov, kot so bili okrasna maska z vodoravnimi prečkami in okrasna letev med zadnjimi lučmi. Pininfarini je v tolažbo pripadlo oblikovanje kabrioleta.

Foto: Peugeot

Prek Slovenije je pred leti potovala velika karavana starih dvestopetic. Foto: Gregor Pavšič

Imel je tudi vsakodnevno uporaben dizelski motor

Peugeot je za 205 ponujal raznoliko paleto motorjev, ki so imeli od 45 do kar 200 "konjev". Na voljo je bil za tiste čase tudi še redki samodejni menjalnik. Leta 1983 je bil ob začetku prodaje 205 na voljo s štirimi bencinskimi in enim dizelskim motorjem. Motor z oznako XUD7, to je bil štirivaljnik s prostornino 1.769 kubičnih centimetrov in 60 "konji", je dvestopetici pomagal do naziva prvega malega francoskega dizelskega modela. Pri veliko nižji porabi je ta motor že ponujal primerljive zmogljivosti kot bencinski motorji.

Izjemni športni uspehi

Že leta 1984 se je ponudba razširila z legendarnim modelom GTI, ki je bil tudi osnova za brutalni dirkalnik skupine B v reliju. Peugeotu je dvestopetico uspelo dobro izkoristiti v svetovnem prvenstvu v reliju, prav tako pa je bil 205 v različici rallye zelo uspešen tudi na nacionalni ravni.

Leta 1990 je 205 dobil še zadnjo oblikovno prenovo in obenem tudi nov turbodizelski motor. Leta 1993 so ustavili proizvodnjo različice GTI, dve leti pozneje še dvestopetico v izvedbi cabriolet. Leta 1998 je avtomobil nadomestil peugeot 208, ki se je tako kot predhodnik zapisal med najuspešnejše avtomobile zadnjih 25 let.

Peugeot 205 GTI ima še vedno kultni status med ljubitelji avtomobilov. Foto: Gašper Pirman

Peugeot je leta 1984 predstavil prvo generacijo dirkalnika za skupino B. Foto: Aguttes

Aleš Črnivec in Bruno Humar, leta 1990 jugoslovanska prvaka v reliju v razredu A do 1.300 cm3. Foto: Foto Modlic