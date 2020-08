Velika redkost: prodajajo stari kitajski državniški mercedes

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To je bil nekoč kitajski državniški luksuzni mercedes, ki pa je nato zašel v ZDA in tam ga zdaj prodajajo. Nekdanji avtomobil kitajskega zunanjega ministra stane 285 tisoč dolarjev.

Ta državniški mercedes-benz 600 LWB (podaljšano medosje) pullman je nekoč pripadal takratnemu kitajskemu zunanjemu ministru in županu Šanghaja Chen Yiju. Ta je avtomobil dobil prek vladnega naročila v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Takrat so želeli Kitajci te avtomobile kupiti, jih razdreti in poskušati narediti lastne luksuzne avtomobile za svoje državnike.

Nekoč priljubljena državniška limuzina, danes velika redkost

Ta avtomobil se danes nahaja v ZDA in prodajajo ga v Filadelfiji. Gre za enega od le 304 pullmanov v štirivratni izvedbi, le dva taka pa so izvozili na Kitajsko. Datum prihoda v ZDA ni znan, mercedes pa naj bi bil originalen in v odličnem stanju. Za seboj ima dobrih 21 tisoč prevoženih kilometrov.

Mercedes-Benz je serijo 600 izdeloval med leti 1963 in 1981, zelo priljubljena je bila med politiki v Nemčiji. Polet štiri- so izdelovali tudi šestvratno izvedbo.

Začetna cena za limuzino, ki jo poganja 6,3-litrski motor V8 (247 "konjev", 500 njutonmetrov navora) bo 285 tisoč ameriških dolarjev.

