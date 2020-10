Velik vpoklic, zdaj še pritožba Citroëna: zmotil jih je ta znak

Volvova znamka električnih avtomobilov Polestar je v Evropi doživela nov udarec. Poleg vpoklica več tisoč že izdanih avtomobilov so, zaradi domnevne podobnosti logotipa Polestarja in Citroëna, začasno ustavili njihovo prodajo v Franciji.

Že pred tedni smo poročali, da bo moral Polestar vpoklicati skoraj vse svoje avtomobile. Zdaj so našli težave delovanja njihovih avtomobilov in vpoklic je postal tudi uraden. Težava je z okvarami na vgrajenem inverterju (pretvornik iz enosmernega toka v bateriji v izmenični tok) ter sistemu za segrevanje baterije in notranjosti avtomobilov (HVCH). Okvaro z inverterjem so odkrili pri 4.586 vozilih, težavo s sistemom HVCH pa je imelo med temi 3.150 polestarjev.

Se bosta Polestar in Citroën pogodila?

Tu pa se težave za Polestar še ne končajo. Že lani se je zaradi domnevnega kopiranja in prevelike podobnosti čez logotip Polestarja pritožil francoski koncern PSA Peugeot Citroën. Po poročanju francoskih medijev je tamkajšnje sodišče zdaj odločilo v prid Citroëna.

Polestar bo moral plačati 150 tisoč evrov kazni, ob tem pa so uporabo logotipa (in s tem tudi prodajne aktivnosti) prepovedali za nadaljnjega pol leta. Polestar je že umaknil tudi del lastne spletne strani za francoski trg. Prepoved prodaje bi lahko podaljšali, če Polestar in Citroën ne bosta dosegla ustreznega dogovora.

Podobni zapleti se niso zgodili prvič. Tesla je morala električni avtomobil model E po pritožbi Forda preimenovati v model 3. Tudi Porsche je leta 1964 na avtomobilskem salonu v Parizu predstavil svoj športni avtomobil 901. Izdelali so jih že 82, nato pa so glas povzdignili pri Peugeotu. Opozorili so, da oznako z ničlo v sredini uporabljajo že sami. Porsche je posledično avtomobil 901 preimenoval v 911.

Bi ju zamenjali?

Polestar Foto: Polestar

Znak za avtomobilski znamki DS in Citroën Foto: Citroën