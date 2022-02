Velik "vpoklic" Tesle, ki pa to dejansko ni

Kot so zapisali pri NHTSA, se opozorilnik za nepripet varnostni pas ne oglasi vedno in opozori voznika. Zaradi tega ta vozila ne dosegajo zahtev, ki jih določa standard 208 v zakon o varnosti motornih vozil. Pri Tesli morajo zato vpoklicati določene modele S in X (izdelane med leti 2021 in 2022) ter praktično vse modele 3 in Y, ki so jih prodali v ZDA. Skupno morajo težavo odpraviti na 817.143 vozilih.

Lastnikom bodo težave odpravili med polnjenjem

K sreči lastnikom omenjenih modelov ne bo treba avtomobila peljati na servis, saj gre za programsko napako. Pri Tesli bodo posodobitev programske opreme tako opravili kar prek oblaka. To se bo zgodilo enkrat v teh dneh, prenos in namestitev pa se bosta uredila, ko bodo avto priklopili na polnilno omrežje. Če bo to na Teslini polnilnici, bo to polnjenje še brezplačno.

Pri NHTSA so med drugim potrdili, da programska oprema z oznako 2021.43.101.1 že odpravi te težave in je bila v proizvodnji modelov 3 in Y nameščena s 27. januarjem. Pri modelih S in X pa so to programsko opremo začeli uporabljati dan kasneje, torej 28. januarja. Vsi, ki so kupili omenjene avtomobile po tem datumu, ne potrebujejo nadgradnje programske opreme.

Čeprav v resnici ne gre za vpoklic, ampak za programsko nadgradnjo prek zraka, pri NHTSA to še vedno obravnavajo kot vpoklic. To težavo so 6. januarja letos zaznali v korejskem raziskovalnem inštitutu. Od 10. do 22 januarja je Teslin programski oddelek preučeval težave in skupaj z NHTSA določil obseg avtomobilov, ki potrebujejo popravek. 25. januarja so podali uradno izjavo in že čez dva dni v prve avtomobile začeli nameščati posodobljeno programsko opremo. Do 31. januarja Tesla zaradi te težave ni dobila nobenega garancijskega popravila ali zaznala težave v prometu.