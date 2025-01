Velik preobrat? Porsche po kriznem letu že razmišlja drugače in išče izhod.

Porsche bi lahko za novega macana pripravil tudi koncept različice s klasičnim motorjem, so za britanski Autocar potrdili pri Porscheju. To za zdaj ni odločitev, temveč predvsem iskanje morebitne rešitve, če bo ta nujna.

Razlogi za take konceptualne načrte seveda ležijo v lanskih prodajnih številkah. Porsche je lani dobavil 310 tisoč avtomobilov oziroma nekaj več kot 9.500 vozil manj kot predlani. Najbolj je bolel 28-odstotni padec prodaje na Kitajskem, ki predstavlja približno tretjino trga.

Porsche je lani na ceste poslal prenovljenega taycana. Ta je resda uživaški in v marsičem vrhunski avtomobil, ki pa tudi stane veliko denarja. Predvsem na Kitajskem je Porsche dobil veliko cenejših tekmecev. Prodaja taycana je lani strmoglavila celo za 49 odstotkov. Neuradno bi lahko celo umaknili njegovo proizvodnjo iz osrednje tovarne v Stuttgartu.

Taycan je prepričal slabih 21 tisoč kupcev, primerljiva bencinsko gnana panamera pa dobrih 29 tisoč. Tudi prodaja panamere je padla za 18 odstotkov, najbolj očitno na Kitajskem.

Foto: Gregor Pavšič

Je električni macan dovolj poseben in zanimiv ali celo preveč "porschejevski"?

Kakšna bo dejanska usoda trenutno v Evropi povsem električnega macana, še ni znano. Avtomobil je na trgu še premalo časa za dokončne sklepe. Kot smo ugotovili v obsežnem testu avtomobila, nudi veliko zares dobrega, baterija se polni odlično, vendar porabi dokaj veliko energije in predvsem kot celota nudi premalo zares novega in svežega. Prav v tem vidimo glavne razloge, da bo macan težko "preživel" le z električnim pogonom.

Stari bencinski macan je bil namreč prodajna uspešnica. V desetih letih so jih prodali že več kot pol milijona. Radi so ga imeli tudi kupci na Kitajskem. V Evropi se je prejšnji macan poslovil predvsem zaradi neustrezne kibernetske varnosti, začasno pa je ostal del ponudbe v ostalih regijah.

V dobrih treh mesecih na ceste 18 tisoč električnih macanov

Prve električne macane so na ceste poslali konec lanskega septembra, do konca leta pa za avtomobil zbrali nekaj več kot 18.200 dobav. V celem letu je Porsche lani dobavil 64 tisoč klasičnih macanov.

Če bi z dobavami električnega nadaljevali v podobnem obsegu, večjih težav za Porsche ne bo. Bolj jasno sliko bo pokazala že prva polovica letošnjega leta.

Pri Porscheju napovedi o konceptu novega bencinsko gnanega macana še niso potrdili. Razmišljanja o takem konceptu so za zdaj predvsem posledica lanskih rezultatov, padca prodaje taycana in splošnih razmer na trgu – predvsem številčnejše konkurence, ki prihaja s cenejšimi, a prav tako vpadljivimi avtomobili. V Stuttgartu želijo biti pripravljeni na različne scenarije. Da bi do leta 2030 res dosegli 80-odstotni delež električne prodaje, se zdi trenutno neizvedljivo. Med drugim zato, ker so zamaknili prihod električne različice cayenna in ker zaradi težav z dobavitelji zamuja tudi razvoj električnega modela 718.

Svoje izzive prinaša prav Kitajska. Tam se je lani skupna prodaja priključnih avtomobilov dvignila prek meje 50 odstotkov trga, a priključni hibridi in vozila s podaljševalniki dosegov postajajo vse pomembnejši del razreda avtomobilov novih energij (NEV).