Velik požar: uničenih več kot 3.500 avtomobilov #video

WATCH: Fire destroys more than 3,500 rental cars at rental car overflow area of Southwest Florida International Airport. https://t.co/C4k4g9wemr pic.twitter.com/d0RFKMunar

Vzrok požara za zdaj še ni znan, po pisanju ameriških medijev pa bi lahko šlo za kombinacijo parkiranja vozil s še vedno vročimi izpušnimi cevmi nad suho travnato površino. Preiskovalci vzrok za požar, ki se je začel z majhnim številom vozil, še iščejo. Požar se je razplamtel prav na delu floridskega letališča, kjer je urejeno parkirišče avtomobilov za najem. V požaru jih je zgorelo več kot 3.500.

Pri gašenju je sodelovalo več različnih skupin, požar pa so gasili tudi iz zraka. Po 18 urah so požar vendarle obvladali. V njem ni bilo poškodovanih ljudi, preostalih 3.800 avtomobilov pa so uspešno prestavili na varno lokacijo.

VIDEO Over 3,500 rental cars were destroyed by fire yesterday near Fort Myers Southwest Florida Int’l Airport. Charlotte County Sheriff’s Aviation Unit completed over 80 water drops.

With few traveling due to the #COVID19 pandemic majority of rental cars everywhere are parked. pic.twitter.com/vye1IMxBUj