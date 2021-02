Škoda bo letos razkrila novo generacijo fabie in to je prva napovedna fotografija češkega tekmeca renault cliu. Na slovenskih cestah lahko fabio pričakujemo proti koncu leta.

To bo že četrta generacija škode fabie, ki so jo Čehi prvič izdelali leta 1999. Letos spomladi bodo uradno razkrili novo in ta bo prvič izhajala iz koncernske modularne platfome MQB-A0. Avtomobil bo torej dobil možnost koncerskih rešitev za avtomobile tega razreda, kar velja za področje asistenčnih sistemov, povezljivosti, izboljšana bo tudi čvrstost karoserije in podobno.

Prtljažnik bodo povečali za 50 litrov

Zanemarljivi ne bodo niti dodatni centimetri avtomobila, ki si bo gene delil z volkswagen polom in seat ibizo. Škoda napoveduje večjo fabio v vseh smereh, za 50 litrov ji bodo povečali tudi prtljažni prostor. Pri trenutni fabii znaša osnovna prostornina prtljažnika 330 litrov.

Fabio bodo poganjali le še bencinski motorji, ki jih prav tako poznamo že iz omenjenih koncernskih vozil. Vse fabie bodo imele pogon na sprednji kolesi, za prenos moči pa bosta skrbela ročni ali sedemstopenjski samodejni menjalnik DSG.