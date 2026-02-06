Kitajska ni več le največji posamezni avtomobilski trg na svetu, temveč vse bolj določa ritem celotne globalne avtomobilske industrije. Leta 2025 so na Kitajskem prodali več kot tretjino vseh novih avtomobilov na svetu, ob tem pa država že tretje leto zapored ostaja tudi največja izvoznica vozil. Številke jasno kažejo, da se težišče avtomobilskega sveta dokončno premika proti Aziji – z dolgoročnimi posledicami tudi za Evropo.

Kitajska je leta 2025 dosegla nov zgodovinski mejnik v svetovni avtomobilski industriji. Po podatkih kitajskega združenja avtomobilskih proizvajalcev je kitajski trg predstavljal kar 35,6 odstotka vse globalne prodaje avtomobilov, kar je največ doslej.

Kitajska je zanesljivo največji posamezni trg

Od skupno 96,47 milijona prodanih vozil po svetu so jih na Kitajskem prodali 34,35 milijona, kar pomeni devetodstotno rast v primerjavi z letom prej. Globalna rast prodaje avtomobilov je bila s petimi odstotki bistveno počasnejša.

Primerjava z drugimi velikimi trgi dodatno poudari razkorak. ZDA so leta 2025 prodale 16,72 milijona vozil (+1 %), Indija 5,58 milijona (+7 %), Japonska 4,56 milijona (+3 %), Nemčija pa 3,16 milijona vozil (+1 %). Medtem ko nekateri trgi v Južni Ameriki, zlasti Argentina, beležijo okrevanje, Rusija doživlja izrazit upad, rast v Mehiki pa se umirja. Kitajska tako ni le največji trg, temveč tudi eden ključnih motorjev globalne rasti.

Foto: China EV Marketplace

Med letoma 2016 in 2018 je Kitajska predstavljala približno 30 odstotkov svetovnega trga, leta 2019 je delež rahlo upadel, nato pa se je po letu 2020 vztrajno povečeval – na 32 odstotkov v letih 2020–2021, 33,5 odstotka leta 2022, 33,8 odstotka leta 2023 in 34,2 odstotka leta 2024. Leta 2025 je rast še pospešila: v nekaterih mesecih je kitajski delež presegel celo 40 odstotkov vseh globalnih prodaj.

Lani so izvozili že prek osem milijonov vozil

Poleg domače prodaje Kitajska utrjuje tudi položaj največje izvoznice avtomobilov na svetu. Leta 2025 je izvozila 8,32 milijona vozil, kar je 30 odstotkov več kot leto prej. Posebej izstopa segment električnih in drugih vozil novih energij, katerih izvoz je zrasel za kar 70 odstotkov na 3,43 milijona enot. Ob tem se je povprečna izvozna cena znižala na okoli 16.000 dolarjev, predvsem zaradi manjšega deleža Teslinih vozil v izvozni strukturi.

Vse to kaže, da Kitajska danes ne vpliva le na količine, temveč tudi na cene, tehnologije in konkurenčna razmerja v globalni avtomobilski industriji. Za evropske proizvajalce in trge to pomeni vse večji pritisk – tako na domačem trgu kot v izvozu – in jasno sporočilo, da se avtomobilski svet hitro preoblikuje.

