Policisti so na slovenskih cestah v letu 2024 obravnavali 19.669 prometnih nesreč, kar je manj kot v letu 2023 (19.977).

V teh nesrečah je po trenutno veljavnih podatkih življenje izgubilo 71 oseb, najmanj, odkar pristojni organi beležijo uradno statistiko prometnih nesreč.

Mnogi kazalci kažejo na izboljšano stanje

Pomemben napredek je razviden tudi iz petletnih drsečih povprečij, saj je trend števila umrlih v prometnih nesrečah v zadnjih petletnih obdobjih padajoč. Za zadnje petletno obdobje (2020–2024) to povprečje znaša 86,6 in je prvič do zdaj nižje od 90.

Žal pa ob vseh teh spodbudnih kazalcih policija beleži naraščanje števila hudih telesnih poškodb, v letu 2024 ki jih je bilo 926 (848 v 2023).

Nižje pa je bilo število lažjih telesnih poškodb, lani jih je bilo 6.230, leto poprej pa 6.485.

Med spodbudnimi kazalci prometne varnosti izstopa tudi pomembno zmanjšanje smrtnih žrtev med najbolj izpostavljenimi oziroma ranljivimi udeleženci prometa, pešci in kolesarji, ki jih je lani umrlo najmanj doslej. Življenje je izgubilo šest pešcev, kar je za polovico manj kot v letu 2023 (12) ter pet kolesarjev (8 v letu 2024). Za skoraj polovico manj je tudi smrtnih žrtev med potniki v vozilih (9 v 2024, 17 v 2023).