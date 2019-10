Vam je všeč novi Toyotin malček? Takega pogona tekmeci nimajo.

Toyota model yaris izdeluje predvsem za Evropo, zato so ga na stari celini tudi razvili in ga bodo v Valenciennesu v Franciji tudi izdelovali. Kljub temu pa yaris postaja globalno ime za Toyotin avtomobil tega razreda.

Yaris bo zdaj krajši od štirih metrov

Yaris zdaj izhaja s platforme TNGA, kar je njena prva uporaba v kompaktnem razredu. Avtomobil je pol centimetra krajši od predhodnika, ima pet centimetrov daljšo medosno razdaljo, šest centimetrov širša koloteka, celoten avtomobil pa je širši za pet centimetrov. Višina strehe je štiri centimetre nižja, vse to pa precej spreminja zasnovo Toyotinega mestnega avtomobila v zelo natrpanem razredu.

Zgolj z elektriko do 130 kilometrov na uro

Evropski yaris bo na voljo s tremi bencinskimi trivaljnimi motorji. Osnova bo litrski motor s petstopenjskim ročnim menjalnikom, medtem kot bo 1,5-litrski motor na voljo s šeststopenjskim ročnim ali samodejnim menjalnikom CVT. Okrog 80 odstotkov kupcev v Evropi se bo predvidoma odločilo za hibridni pogon, ki bo 1,5-litrskemu motorju dodal še elektromotor. Baterija bo zračno hlajena litij-ionska, ki bo za skoraj tretjino lažja od baterije v starem yarisu.

Natančne tehnične podrobnosti pogona še niso znane, yaris pa bo lahko zgolj na elektriko dosegel hitrost kar do 130 kilometrov na uro. To je bistveno več kot do zdaj in to bi bila lahko ena ključnih novosti yarisa.

V notranjosti je yaris zadržal prepoznaven Toyotin pristop. Na voljo bosta vmesnika Car Play in Android Auto, osnovni zaslon bo velik osem palcev. Kot prvi avtomobil v razredu bo imel tudi dodatno varnostno zračno blazino med voznikovim in sovoznikovim sedežem. Pri Toyoti izpostavljajo tudi nižji položaj sedeža ter bolje prilagodljiv volan po višini in globini.

Položaj sedenja bo nižji, opazna je tudi projekcija podatkov o vožnji na vetrobransko steklo. Foto: Toyota

