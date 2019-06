V Portorožu završalo: kdo je Rus, ki ruši svetovne spektakle #video

Promet na delu obalne ceste se je včeraj pozno popoldne ustavil. Hrupni motorji, navijanje vrtljajev, tu in tam kurjenje gum ter iztegnjeni mobilni telefoni mimoidočih so pozdravili karavano dogodka OneLife Rally. Ta pelje udeležence od Wroclava do Aten. Danes ponoči so prenočili v Portorožu, danes ob 9.30 nadaljujejo pot proti dirkališču Grobnik na Hrvaškem.

Mamljiv pogled na kultnega veyrona, ferrarije, lamborghinije …

Odlično vzdušje je potrdilo, da so izbrani superšportni avtomobili prava paša za oči. Čeprav smo podobne vožnje v zadnjih tednih v Sloveniji videli dokaj pogosto, so superšportniki tudi včeraj privabili veliko radovednežev. V karavani bi iz vidika avtomobilov prav gotovo izpostavili bugattija veyrona, do nedavnega uradno najhitrejšega avtomobila na svetu. Veyron še vedno uživa kultni status. Navsezadnje ga poganja osemlitrski motor W16, vse skupaj pa so francoski inženirji začinili še z vpadljivo in mogočno zunanjostjo. Veyron tako zares ostaja primer zunanjega videza in tehnološke zasnove superšportnikov.

Ob različnih modelih Ferrarija, Lamborghinija, McLarna, Audija, Mercedes-Benza sta izstopala tudi slovenski hibridni superšportnik tushek TS900 apex in ferrari la ferrari. Ta še vedno velja za tisto (vsaj tehnično) najboljše, kar so v Maranellu izdelali, tushek pa je avtomobil slovenskega znanja in želja po uspehu v svetu superšportnih vozil.

Bugatti veyron v Portorožu. Lastnika na Instagramu najdete pod profilom Veyron.Jay. Foto: Gregor Pavšič

Udeležence je v Portorožu pričakala izjemna kulisa. V tem fordu mustangu se je pripeljal Erko Jun. Foto: Gregor Pavšič

Tako se je ruski zvezdnik včeraj oglašal iz Portoroža svojim sledilcem na Instagramu. Foto: Instagram/vitalyzdtv Nori Rus pri 28 letih zvezdnik YouTuba

Med udeleženci pa dvoma ni bilo. Najbolj je med publiko zavreščalo, ko se je s svojim audijem RS7 pripeljal rusko-ameriški zvezdnik YouTuba Vitaly Zdorovetskyi. Znan je predvsem po snemanju video potegavščin, samo na YouTubu pa ima več kot 10 milijonov naročnikov. S svojimi videi je zbral več kot dve milijardi ogledov.

Rus za lastno promocijo sicer ne izbira sredstev. Leta 2014 je med finalom svetovnega prvenstva v nogometu stekel čez igrišče, letos pa je to na finalu Lige prvakov ponovilo še njegovo dekle Kinsey Wolanski. Aretacijo si je prislužil tudi s plezanjem na napis Hollywood nad Los Angelesom, enako tudi z vdorom na igrišče med četrto finalno tekmo košarkarske lige NBA leta 2016. Leta 2012 je imel na YouTubu šele 100 tisoč naročnikov, a je nato posnel video potegavščino z domnevno podstavljeno bombo na jugu Floride. Tam so ga aretirali in grozilo mu je do 15 let zapora. V enem letu je število njegovih naročnikov naraslo na štiri milijone.

Video - Ena izmed potegavščin Vitalyja Zdorovetskyja

Video - Vdor na igrišče med finalno tekmo lige NBA

Med najglasnejšimi tudi vse boljši borec

V Portorožu pa se kljub temu ni vse vrtelo okrog danes 27-letnega Rusa. Med najglasnejšimi je bil s svojim ford mustangom tudi model, bodibilder in vse resnejši borec v mešanih borilnih veščinah Erko Jun, po rodu iz Bosne in Hercegovine. Na Instagramu ima okroglih milijon sledilcev.

We knew it could've been quick. But not 38 seconds quick!! Erko Jun KO's Akop Szostak!! #KSW49 pic.twitter.com/gaXbNq9CMB — KSW (@KSW_MMA) May 18, 2019

Fotografije - OneLife Rally v Portorožu

Foto: Gregor Pavšič

