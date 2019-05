Slovenec s superšportnikom: Počakajte še en mesec #video

Do zdaj je izdelal osem prototipov superšportnih avtomobilov, pri devetem pa stavi na hibridni pogon in morda že prihodnje leto tudi na manjšo serijo izdelanih avtomobilov. Tehnični podatki so izjemni, idejni snovalec slovenskih avtomobilov Aljoša Tušek pa verjame v svoje sanje in potencial na zahtevnem globalnem trgu petičnih (premožnih) kupcev.

Aljoša Tušek je zanesenjak, nekdanji dirkač in danes snovalec maloserijskih superšportnih avtomobilov. Njegova pot v avtomobilskem poslu je bila do danes dolga in trnova. Vse od leta 2004 razvija prototipe pod svojo blagovno znamko Tushek, najnovejši produkt pa je hibridni avtomobil. Z njim želi na cesti in dirkališčih ponuditi tisto najboljše iz sveta bencinskih in električnih motorjev.

Aljoša Tušek ob svojemu avtomobilu. Foto: Gregor Pavšič Opazili so ga tudi tujci, do zdaj je izdelal devet prototipov

V preteklosti so njegov prototip že opazili v tujini. O njem so zelo pozitivno poročali v slavni televizijski oddaji Top Gear, toda kljub temu je preboj na zahtevnih trg najbolj ekskluzivnih avtomobilov zelo zahteven. Njegov prejšnji prototip avtomobila T500 je na Autocarjevi lestvici najboljših superšportnikov lanskega leta trenutno uvrščen na osmo mesto.

Ponudbe za petične kupce, ki želijo nekaj drugačnega, a še vedno zelo hitrega in vpadljivega, pri podobnih nišnih proizvajalcih namreč ni malo. Marsikdo sanja, da bo izdeloval avtomobile s ceno več kot milijon evrov, veliko težje pa je narediti že majhno serijo vozil in zanjo seveda pridobiti kupce.

Tušek je do zdaj izdelal osem prototipov. Pod blagovno znamko Tushek sta nastala TS 500 (zadnji je šel v Nemčijo) in TS 600. Deveti prototip je hibridni TS 900 apex.

Tushek TS 900 apex se postavlja z zelo agresivnim videzom. Avtomobil je poln eksotičnih materialov, njihova obdelava pa je zelo zgledna. Foto: Gregor Pavšič

Zadnji kolesi poganja Audijev motor, spredaj sta dva slovenska elektromotorja. Foto: Gregor Pavšič

"Prodor nam še ni uspel, upam, da pride prihodnje leto …"

"Težko komentiram, kako je iz Slovenije prodreti na globalni trg superšportnih avtomobilov. To nam čisto zares še ni uspelo. Opazili so nas, kar pa še ni dovolj. Upam, da bo drugače že prihodnje leto in da bomo takrat dosegli ta preboj. Resnično upam, da bi lahko prodali vsaj majhno serijo avtomobilov skupaj in da se ne bi ukvarjali le z vsakim avtomobilom posebej," nam je na avtomobilskem šovu Cars & Coffee, kjer so njegov avtomobil udeleženci izbrali za najboljšega, povedal Tušek.

S svojim zadnjim prototipom TS 900 apex se je v nedeljo predstavil tudi na Brdu. Njegov avtomobil je prav gotovo izjemno vpadljiv, oblikovalsko divji in dovolj futurističen. Iz nekaterih zornih kotov je opazna podobnost z znamko Lamborghini.

V pogon jim je zdaj uspelo spraviti tudi električni del avtomobila

Avtomobil poganja zadaj Audijev 4,2-litrski motor FSI V8, spredaj pa sta nameščena še dva elektromotorja. Skupaj proizvajata moč 480 kilovatov in tisoč njutonmetrov navora. Zgolj na elektriko bo mogoče ta hibrid peljati do 50 kilometrov daleč.

Sistemska moč avtomobila bo tako znašala slab megavat (1.340 "konjev") in 1.600 njutonmetrov navora. Teoretična najvišja hitrost takega avtomobila lahko seže vse do 380 kilometrov na uro, predvsem po zaslugi elektromotorjev pa bo imel avtomobil tudi hipne pospeške oziroma takojšnji navor.

"Prišli smo tako daleč, da nam je uspelo v pogon spraviti tudi električni del avtomobila. Prototip bomo končali čez kakšen mesec, ko dobimo baterije s končno zmogljivostjo. To pomeni 60 C in takrat bomo lahko spredaj koristili dvakrat po 240 kilovatov moči elektromotorjev. Že zdaj pa se avtomobil lepo vede, je zelo vozen in smo zadovoljni," je razložil Tušek.

Sprednja elektromotorja plod slovenskega znanja

Oba sprednja elektromotorja sta plod slovenskega znanja. To sta produkta družbe Emrax in gre za enake motorje, kot jih v letalih uporablja tudi Pipistrel. Tušek jih je prvič uporabil v cestnem avtomobilu. Po njegovih besedah je prednost teh motorjev v zunanjem rotorju, zato ne potrebujejo menjalnika in diferenciala, vse to pa zagotavlja manjšo maso motorja.

Že leto in pol je podjetje Tushek spet doma v Mariboru, med pomembnejšimi zunanjimi razvojnimi partnerji pa je tudi družba AVL iz Gradca. Tušek tesno sodeluje tudi s slovenskimi fakultetami, tako da se bo njegov hibridni superšportnik ponašal z znanjem prihodnjih inženirjev.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič