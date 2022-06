Slovenski superšportnik na ogled v Monaku #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Serija slovenskih superšportnih avtomobilov tushek TS900 se te dni mudi v Monacu, kjer Aljoša Tušek predstavlja svojo prenovljeno avtomobilsko modelno paleto. TS 900 racer pro dobiva poseben aerodinamičen paket, družbo mu v kneževini dela še najlažji hibridni superšportni TS 900 apex in električni koncept TS X000.

Ko smo se z Aljošo Tuškom pogovarjali pred tremi leti, ko je predstavil model TS 900 apex na elitnem britanskem dogodku Salon Prive pred palačo Blenheim pri Woodstocku, je priznal, da mu prodor v tujino še ni uspel. Zdaj postaja slovenski proizvajalec Tushek vse bolj poznan tudi kupcem iz tujine. Te dni bo s svojo ekipo predstavil novosti na "najbolj ekskluzivni razstavi superavtomobilov na svetu", kot dogodek opisujejo na uradni strani dogodka Top Marques Monaco.

TS 900 racer pro bo kmalu pripravljen na "serijsko" proizvodnjo. Foto: Tushek V družbi nekaterih najbolj priznanih avtomobilskih znamk

Tushek bo v Monacu pokazal aerodinamično nadgradnjo svojega dirkalnega TS 900 racer pro, ki prinaša 140 kilogramov manjšo maso. To pomeni, da bo najlažji hibridni superšportnik na svetu imel še boljše razmerje med maso in močjo. Z razmerja 1 : 1 se pri izbiri paketa aero ta pomakne na stran večje moči na vsak kilogram suhe teže in po novem znaša 1 : 1,13 v prid moči.

Javnosti so ta dirkalni model predstavili lani, po trenutnih načrtih pa bodo proizvodnjo zagnali leta 2024. Izdelali bodo vsega 12 avtomobilov.

Pomik k električnemu dirkalniku

Kot so zapisali pri podjetju Tushek, je svet superšportnih avtomobilov danes hibridni. Zaradi tehnologije baterij, ki ne omogočajo dovolj zmogljivosti, in dosega dirkalni svet še ni pripravljen na povsem električni dirkalnik. Kljub temu Slovenci že razvijajo električni superšportni avtomobil, ki ga bodo javnosti predstavili v Monaku.

TS X000 se bo, kot pravijo pri Tushku, ponašal "z verjetno največjo močjo, ki je bila kdaj na voljo v avtomobilu, in bo obenem postal najlažji električni superšportnik na svetu". Uradnih številk še niso sporočili, a naj bi imel koncept več kot dva tisoč "konjev". V prihodnjih letih bodo izdelali nekaj konceptov, serijsko proizvodnjo pa bi radi zagnali leta 2027.