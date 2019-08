Uradno: pred slavno angleško palačo bo tudi slovenski avto

Salon Prive v Veliki Britaniji bo letos potekal od 5. do 8. septembra in je eden najpomembnejših tovrstnih avtomobilskih dogodkov. V svoji 14. izvedbi bo na enem mestu zbral številne ekskluzivne nove in starodobne avtomobile, gre pa tudi za družabni dogodek s številnimi petičnimi gosti.

Organizirajo ga pred slavno palačo Blenheim, ki je ena največjih stavb v Veliki Britaniji in edini nekraljevski podeželski objekt z nazivom palače. Zgradili so jo pred skoraj 300 leti in je že več kot 30 let pod Unescovo zaščito.

Slovenski avtomobil med britansko elito

Organizatorji so zdaj tudi sami uradno potrdili, da bo med avtomobili tudi slovenski superšportni avtomobil tushek TS900 H apex. O tem avtomobilu smo letos že nekajkrat pisali, bil je tudi izbran za najboljši avtomobil slovenskega srečanja Cars Coffee konec maja na Brdu pri Kranju. Poganjajo ga dva elektromotorja in 4,2-litrski motor V8, ki zagotavljajo skoraj megavat sistemske moči in 1.400 njutonmetrov navora. Pri masi vozila 1.410 kilogramov lahko ta tushek do 100 kilometrov na uro pospeši v 2,5 sekunde.

"Na Salon Prive se rad vračam. V zadnjih mesecih smo na dirkališčih testirali številne izboljšave našega pogona in celotnega avtomobila, kar bomo z veseljem predstavili zbrani klienteli v Angliji," je dejal Aljoša Tušek, ki bo lahko tam le upal na kakega potencialnega kupca tega avtomobila.

Tako so Tushkov avtomobil napovedali na uradni spletni strani dogodka.

