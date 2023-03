V Maribor prihaja velika novost

Oglasno sporočilo

Porsche Maribor in Porsche Ptujska cesta sta največja avtocentra v mariborski regiji. V poslovalnico Porsche Inter Auto v Mariboru se tako po dolgih letih vrača znamka SEAT, skupaj z najbolj zaželeno novo znamko CUPRA. Prepričani so, da bodo lahko z znamkama CUPRA in SEAT navdušili marsikatero stranko.

Foto: Porsche Inter Auto

CUPRA je mlada, čustvena znamka z modeli visoke zmogljivosti in izjemnega dizajna, ki je zelo veliko navdušencev in privržencev našla tudi v Sloveniji. Vsi modeli združujejo moč, dinamiko in napredne sodobne tehnologije. Znamka CUPRA je z ustanovitvijo dobila lastno dušo, lasten DNK in lastno identiteto.

Novi prodajni salon je zasnovan v skladu z najnovejšimi trendi in ponuja edinstveno izkušnjo nakupa avtomobila znamk CUPRA in SEAT v Sloveniji. V salonu bodo kupci lahko izbirali med modeli obeh znamk, od športnih avtomobilov do športnih terencev (SUV), ki združujejo udobje in visoko zmogljivost. Zaradi svežega in vabljivega videza se bodo stranke v novem salonu počutili kot doma. Notranjost salona je sodobno zasnovana in zaradi svežega in privlačnega videza bolj digitalno usmerjana v skladu s smernicami znamk CUPRA in SEAT. (1)

Preverite najnovejše modele CUPRA:

CUPRA Born – popolnoma električni model

– popolnoma električni model CUPRA Formentor – zmogljivi kupejevski športni terenec

– zmogljivi kupejevski športni terenec CUPRA Leon – vrhunski športnik

– vrhunski športnik CUPRA Ateca – dinamični športni terenec

Salon CUPRA in SEAT pri Porsche Ptujska cesta ne bo samo prodajni prostor, ampak tudi prostor za izmenjavo izkušenj. Kupci bodo imeli priložnost za srečevanje z drugimi lastniki vozil znamke Cupra ter izmenjavo mnenj o vozilih, servisih in drugih izkušnjah.

O vseh drugih novostih smo povprašali direktorja Boštjana Pepevnika, ki nam je dal vpogled v razvoj teh znamk na štajerskem območju.

Direktor Boštjan Pepevnik

Kako to, da ste se odločili za odprtje novega salona znamk CUPRA in SEAT? Katere novosti se obetajo z novim salonom?

Podjetje Porsche Inter Auto s poslovalnico Porsche Ptujska cesta je že dobro poznan v mariborski regiji in z novim salonom med drugim zastopa tri priljubljene znamke: Audi, CUPRA in SEAT. Znamka CUPRA je v zadnjih letih dosegla izjemen preporod in veliko zanimanja za nakup tudi v mariborski regiji, znamka SEAT pa je že tradicionalna avtomobilska znamka v Sloveniji. Res pa je, da pod naše okrilje prihaja po več kot 20 letih.

Kako to, da ste se odločili za odprtje novega salona znamke CUPRA na Ptujski cesti? Kaj vas je pritegnilo k tej lokaciji?

Lokacija na Ptujski cesti je zares vrhunska, saj gre za priljubljeno lokacijo v tem delu mesta, preprosto dostopno z vseh smeri. Tako tukaj najdemo prodajo več znamk v mestu. Na lokaciji bodo na voljo testna vozila, da bodo stranke lahko preizkusile najnovejša vozila CUPRA in SEAT. Prav tako je strankam že na voljo pooblaščeni servis znamk CUPRA in SEAT.

Ali ste pri zasnovni novega salona CUPRA in SEAT razmišljali tudi o prihodnosti in trajnosti? Ste se pri gradnji držali najnovejših sodobnih trendov?

Pri novem salonu gre za inovativen koncept. Vsekakor smo pri gradnji novega salona sledili najnovejšim smernicam za nizkoenergijsko gradnjo z veliko naravne osvetlitve, odločili smo se za leseno skeletno konstrukcijo, s čimer smo izkazali skrb za okolje s čim manjšim ogljičnim odtisom. Salon je izveden po najnovejših standardih znamk CUPRA in SEAT, z veliko novostmi, tudi na področju digitalizacije, kar bo stranke zagotovo navdušilo.

Kaj pričakujete od novega salona? Kakšne cilje si zastavljate za prihodnost?

Z velikim veseljem pričakujemo, da bo novi salon CUPRA in SEAT močno prispeval k prepoznavnosti znamke ne le v mariborski regiji, temveč po vsej severovzhodni Sloveniji. Vizija znamk CUPRA in SEAT pri Porsche Ptujska cesta je jasna, strankam želimo ponuditi najboljšo prodajno izkušnjo, vrhunske servisne storitve, možnosti financiranja in samo izkušnjo znamke CUPRA na najvišji mogoči ravni.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Kateri modeli znamke CUPRA bodo na voljo v novem salonu in kaj jih loči od drugih vozil na trgu?

Prepričani smo, da bodo novi modeli znamke CUPRA navdušili vse stranke, saj bodo v salonu vsi modeli, ki bodo na voljo tudi za testne vožnje. Kateri modeli CUPRA so na voljo? Kupejevski športni terenec, CUPRA Formentor, povsem električni CUPRA Born, CUPRA Ateca in CUPRA Leon.

Kako se bo novi salon razlikoval od drugih prodajnih mest znamke CUPRA v Sloveniji? Kako boste zagotovili, da bodo stranke v novem salonu dobile vrhunsko izkušnjo nakupa vozila?

Vsekakor gre za sodoben in moderen salon CUPRA in SEAT. Strankam bodo na voljo izkušeni prodajni svetovalci in servisni tehniki. V salonu bo prevladovala digitalna izkušnja v skladu s smernicami znamk.

Edvard Strajnar, direktor znamk SEAT in CUPRA pri Porsche Slovenija, je na trgovski konferenci ob koncu poslovnega leta 2022 poudaril: "Glede na letošnji potek dogodkov na svetovni ravni smo v Sloveniji pri znamkah SEAT in CUPRA zelo zadovoljni z izkupičkom. Skupaj smo v 11 mesecih dobavili 30 odstotkov več vozil kot v enakem obdobju lani. Vsekakor se znamka CUPRA V Sloveniji več kot le odlično razvija ter pridobiva vse več kupcev, navdušencev in privržencev. Vse to je razvidno tudi iz tržnih rezultatov, na slovenskem trgu nam je uspelo podvojiti tržni delež, zdaj ima znamka CUPRA v Sloveniji že en odstotek tržnega deleža. Najbolj priljubljena sta kupejevski športni terenec CUPRA Formentor in povsem električni model CUPRA Born. Ta dva modela sta močno prispevala k sami prepoznavnosti znamke.

Kako se boste lotili promocije novega salona in kako nameravate pritegniti kupce?

Znamki CUPRA in SEAT merita na mlade stranke, vozila so atraktivna in zaželena, na cestah kradejo poglede. Vozila v ponudbi so izjemna in po ugodnih cenah, poleg tega ima znamka CUPRA med modeli tudi že električni model CUPRA Born, teh pa bo v prihodnosti še več. Obeta se zares veliko novosti. Ob začetku prodaje in ves čas bodo kupcem na voljo številne akcije in ugodnosti.

Foto: Porsche Inter Auto

Kakšne načrte imate za prihodnost in kako nameravate razvijati poslovanje v prihodnjih letih?

Če iščete zmogljiv avtomobil, ki združuje vrhunsko tehnologijo in udobje, je salon CUPRA in SEAT prava izbira. Prepričani smo, da vas bodo novi modeli znamke CUPRA povsem navdušili.

V avtomobilizmu zelo radi zastavljamo vprašanja glede prihodnosti. Katere novosti lahko pričakujemo?

Letos bomo osredotočeni na dve področji, saj bosta v salonu dve znamki, vsaka pa nagovarja svojo ciljno skupino. Pri znamki SEAT želimo z bogato prodajno paleto ohraniti prodajo in pridobiti čim več strank. Pri znamki CUPRA se medtem obeta veliko novosti, predvsem hibridnih in povsem električnih. Začeli se bomo pripravljati za napovedanih sedem novih modelov v letih 2024 in 2025.

V produktnem smislu bi izpostavil širitev motorne palete pri CUPRA Leonu in CUPRA Ateci z manjšim, 1,5-litrskim motorjem TSI že v začetku prihodnjega leta. Rad bi omenil še napovedan prihod novega, povsem električnega CUPRA Tavascana. Začetek proizvodnje bo konec leta 2023, uvedbo na slovenski trg pa pričakujemo sredi leta 2024. To so vsi prihajajoči modeli za novo dobo s tremi novimi elektrificiranimi modeli do leta 2025: CUPRA Terramar, CUPRA Tavascan in CUPRA UrbanRebel. SEAT je pred kratkim presegel milijon prodanih športnih terencev SUV, obeta se še veliko novosti. SEAT Tarraco z novo ravnjo opreme XPERIENCE dopolnjuje možnosti velikega SUV.

Katere so za vas največje prednosti električnih vozil? S čim bodo kupce prepričevala električna vozila?

Menim, da je največja prednost električnih vozil prav ekološka ozaveščenost (takšna vozila ne obremenjujejo okolja tako močno kot bencinski in dizelski motorji). Sledijo napredni asistenčni sistemi, ki so navadno vključeni že v serijsko opremo. Med vožnjo so električni avtomobili zelo tihi in ponujajo veliko udobja, zahtevajo manj servisov in vzdrževanja, zadnje čase ponujajo tudi možnost hitrega polnjenja doma. Ne nazadnje so ob nakupu električnih vozil na voljo tudi različne subvencije. Električna vozila znamke CUPRA bodo najbolj znana po kombinaciji izjemne vozne dinamike in športnega videza v skladu z izjemno učinkovitostjo električnega pogonskega sklopa z največjo mogočo mero ohranjanja varovanja okolja.

Porsche Inter Auto bo z novo pridobitvijo salona znamke CUPRA in SEAT povečal prepoznavnost znamke tudi na mariborskem, saj s salonom Porsche Verovškova že kar nekaj let uspešno trži znamko CUPRA in SEAT v osrednji Sloveniji, kjer se je priljubljenost znamke zaradi edinstvene izkušnje prodajnih in ostalih toritev že močno povečala.

Foto: Porsche Inter Auto

Zaposleni bodo z veseljem odprli vrata novega salona CUPRA in SEAT in se že veselijo, da bodo kupcem lahko zagotovili vrhunsko izkušnjo nakupa avtomobila. Odprtje salona je predvideno aprila 2023.

Naročnik oglasnega sporočila je PORSCHE INTER AUTO D.O.O.