V Ljubljani vozil v nasprotno smer, policisti prosijo za pomoč #video

V nedeljo zvečer so policisti na ljubljanski obvoznici zaznali voznika črnega BMW serije 1, ki je vozil v nasprotno smer in s tem ogrožal druge udeležence v prometu. V nasprotno smer je zapeljal pri izvozu na Celovško cesto in obvoznico zapustil na izvozu Brdo.