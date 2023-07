Uspešno zakrit z zaposlenimi: Tesla izdelala prvi cybertruck

Tesla je v tovarni v Austinu izdelala svoj prvi električni poltovornak “cybertruck”, ki so ga sicer spretno obkrožili in tudi zakrili z zaposlenimi v tej tovarni. Že nekaj let pričakovani avtomobil bo najbolj zanimiv za trg v ZDA, kjer so poltovornjaki najbolj priljubljena vrsta vozil.

Tesla je svoj električni poltovornjak sila nenavadne in posebne oblike razkrila leta 2019, nato pa je tudi epidemija covid-19 močno vplivala na štiriletno zamudo do prvega serijsko izdelanega avtomobila. Pri Tesli so se v tem času posvetili predvsem dvigu proizvodnje za ključna modela Y in 3, letos pa bo napočil čas tudi za prve primerke tako imenovanega cybertrucka. Prvi primerek so izdelali v tovarni v Austinu, pred koncem tretjega četrtletja - predvidoma konec septembra - bodo prva vozila predali dejanskim kupcem.

First Cybertruck built at Giga Texas! 🤠 pic.twitter.com/ODRhHVsd0t — Tesla (@Tesla) July 15, 2023

Ključni trg bodo ZDA, kjer so poltovornjaki najbolje prodajan razred vozil. Tesla na trgu ne bo prvi električni poltovornjak, saj so te medtem že predstavili pri Fordu, Rivanu in General Motorsu. Po napovedanih Elona Muska namerava Tesla letno izdelati in prodati vsaj 250 tisoč poltovornjakov. Cene zanj še niso znane, prav tako ne, kakšna bo specifikacija cybertrucka za Evropo.

Leta 2019 predstavljeni prototip:

Foto: Tesla

Foto: Tesla

Foto: Tesla