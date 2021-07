Uradno: Volvo z novimi imeni za avtomobile

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Volvo bo svoje nove avtomobile na električni zasnovi poimenoval drugače kot smo bili pri tej znamki navajeni do zdaj. Oznake bodo zamenjala prava imena.

Vse od leta 1995 pri Volvu uporabljajo trenutni sistem poimenovanja svojih avtomobilov. Oznaka XC predstavlja športne terence, V služi karavanskim vozilom, črka C kupejem in črka S limuzinam. Ker pa se Volvo pripravlja na električno prihodnost in za svoje nove modele pripravlja tudi povsem nove platforme, bodo zamenjali tudi sistem poimenovanja teh modelov.

Uveljavljen koncept črk in številk bodo zamenjala bolj klasična imena, je za britanski Autocar potrdil predsednik znamke Hakan Samuelsson.

Prvi bo tako ime dobil naslednik XC90, ki ga napoveduje koncept recharge. Avtomobil bodo predstavili prihodnje leto, po Samuelssonovih besedah pa imena zanj še niso potrdili.