Velike spremembe pri Volvu, taki bodo njihovi avtomobili

Volvo bo predvidoma že leta 2030 prodajal le še električna vozila in koncept recharge napoveduje te Volvove avtomobile prihodnosti. Tehnološko se bodo usmerili tudi v razvoj nove generacije baterij s precej večjim dosegom in večjo močjo polnjenja, kar naj bi prineslo realne dosege prek tisoč kilometrov.

Izkoristili bodo odstranjeni klasični motor in vozilom podaljšali medosno razdaljo. Baterije bodo postale strukturni del vozila. Foto: Volvo Pri baterijah Volvo še naprej stavi na trenutno tehnologijo litij-ionskih celic, kjer pa napovedujejo dodatni razvoj in občutno povečanje energijske gostote celic. Že prihodnje leto bodo predstavili prvi namensko izdelani električni športni terenec, ki bo zanje predstavljal drugo generacijo električnih vozil. Tretja bo na vrsti sredi tega desetletja. Te bodo imele že občutno večji doseg in tudi baterijske pakete bodo vgrajevali kot strukturni del celotnega vozila.

Kot smo že poročali, se bo Volvo pri razvoju in izdelavi baterij povezal s švedsko družbo Northvolt. Energijsko gostoto baterij nameravajo v primerjavi z današnjimi vrednostmi do sredine desetletja povečati za 50 odstotkov. Še v tem desetletju pri Volvu napovedujejo realen doseg tisoč kilometrov, kar nameravajo doseči prav z izboljšanjem energijske gostote baterij.

Koncept poleg baterijske zasnove napoveduje tudi nov Volvov oblikovalski slog

Vse te spremembe posredno napovedujo prek koncepta recharge, ki napoveduje njihovo drugo generacijo (prvo za namenska) električnih vozil. Po že uveljavljenem receptu so odstranili motor z notranjim izgorevanjem, podaljšali medosno razdaljo, namestili večja kolesa in v notranjosti zagotovili povsem ravno dno. Tudi oblikovalsko recharge napoveduje nov Volvov slog. Ta je bolj prečiščen, na zadku bodo tudi vertikalne luči - tradicionalni zaščitni znak volvov.

Del notranjosti je tudi velik 15-palčni pokončni digitalni zaslon, za razliko od tesel bodo imeli ti volvi še naprej tudi manjši zaslon z digitalnimi merilniki pred očmi voznika.

Spet vertikalne zadnje luči na precej bolj "škatlastem" zadku. Foto: Volvo

Foto: Volvo

Foto: Volvo

15-palčni zaslon v notranjosti, kjer bo Volvo z Googlom razvil naslednjo generacijo uporabniško prijaznega vmesnika. Foto: Volvo

Foto: Volvo