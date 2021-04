Uradno: to so skice nove škode fabie #foto

V primerjavi s predhodnico bo nova fabia daljša za dobrih enajst centimetrov (111 milimetrov) in bo tudi 4,8 centimetra širša. Prvič jo bodo izdelali na Volkswagnovi modularni platformi MQB-A0. To bo zagotovilo še več prostora za potnike v avtomobilu, prav tako pa prinaša dodatnih 50 litrov v prtljažniku.

V notranjosti pričakujemo zaslone velikosti od 6,8 palca (serijski) do 10,2 palca. Novost bo tudi priključek USB-C v vzvratnem ogledalu. Pri motorjih bodo ponujali atmosferske litrske trivaljne bencinske motorje (moč 48 ali 59 kilovatov), enako velike turbo bencinske motorje (70 ali 81 kilovatov), ob tem pa tudi 1,5-litrski bencinski motor (110 kilovatov).

Število vseh kupcev fabie v 21 letih bo peljala prek meje pet milijonov

Pri Škodi so za zdaj razkrili le skice avtomobila. Z izjemo velikih koles naj bi glavne oblikovalske linije predstavljale tudi že serijski videz tega avtomobila. V celoti bo Škoda fabio razkrila 4. maja.

Prvo generacijo fabie so pri Škodi predstavili pred 21 leti. V osmih letih so teh izdelali skoraj 1,8 milijona. Do danes je fabia našla že 4,7 milijona kupcev in pri Škodi je med modeli uspešnejša le še octavia.

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Foto: Škoda