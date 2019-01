Uradno: Tako nore notranjosti avta še ni bilo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajski Byton je objavil fotografije skoraj serijskega športnega terenca M-Byte in potrdil, da ostajajo pri ideji o izjemno velikem zaslonu v vozilu in dodatnem zaslonu na volanskem obroču. Novost so tudi vrtljivi sprednji sedeži.