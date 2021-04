Finančni zlom v Nemčiji za "tiste" z velikanskim zaslonom

Iz Kitajske na področju elektromobilnosti prihaja več zagonskih proizvajalcev in nekateri med njimi so pokazali tudi težnje po prisotnosti na evropskem trgu. Med bolj znanimi je Byton, ki je napovedal avtomobil z enim največjih zaslonov. To je električni športni terenec M-byte, ki bi ga radi pri Bytonu začeli proizvajati že prihodnje leto. Njihov partner bi bila tudi tajvanska družba Foxcoon, znana po proizvodnji elektronike za različne pametne telefone, igračarske konzole in podobno.

Byton je svojo podružnico že odprl tudi v Nemčiji, kjer jo je sprva vodil nekdanji menedžer pri BMW Daniel Kirchert. Ta je bil sicer skupaj s Carstenom Breitfeldom tudi soustanovitelj Bytona.

Byton je bil najbolj znan po velikanskem zaslonu v napovedanem športnem terencu M-byte. Foto: Newspress

Nemška podružnica več mesecev brez direktorja

Aprila je imela družba težko obdobje. V ZDA so odpustili polovico zaposlenih in tudi v Nemčiji je za zaposlene zmanjkalo denarja za plače. Nemški mediji poročajo, da so bili Bytonovi najeti prostori v Ismaningu v Nemčiji že več mesecev prazni. Kirchert je vodilno funkcijo "nemškega" Bytona zapustil že lani julija, kitajski lastniki pa niso imenovali zamenjave zanj. Družba je bila tako več mesecev brez uradnega direktorja.

Zdaj je nemško sodišče za podjetje Byton GmbH določilo plačilno nesposobnost oziroma insolventnost, prav Kirchert pa je po njihovi sodbi tisti, ki bo nosil breme dolgov. Medtem ko si je Breitfeld službo našel pri družbi Faraday Future, je Kirchert pred kratkim začel delati pri še enem kitajskem zagonskem podjetju Evergrande Auto.