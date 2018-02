Uradno: Takega volkswagna na cestah še ni bilo

Volkswagen T-roc kmalu tudi kot kabriolet

Prva uradna skica novega volkswagen T-roca v kabrioletski izvedbi. Nemci imajo že veliko izkušenj z avtomobili s pomično streho, prvič pa bodo to uporabili tudi v razredu športnih terencev. Foto: Volkswagen

Nadaljevanje uspešnice T-roc

Volkswagen bo v tovarno v Osnabrücku vložil 80 milijonov evrov, prav tam pa bodo novi model tudi izdelovali. Herbert Diess, predsednik znamke Volkswagen, je napovedal nadaljnjo preusmeritev znamke v področje športnih terencev in za tak namen je emocionalen kabrioletski SUV kot naročen. To bo prvi tovrstni avtomobil pri Volkswagnu in tudi pri konkurenci jih je težko najti. Še najbližje je range rover evoque s pomično streho.

Čez dve leti bo 40 odstotkov novih volkswagnov nosilo kratico SUV

Trenutno so športni terenci glavno gonilo rasti Volkswagna. Do leta 2020 nameravajo imeti v razredih športnih terencev in crossoverjev že 20 različnih modelov. Takrat bo po predvidevanjih menedžerjev iz Wolfsburga že 40 odstotkov novih volkswagnov nosilo kratico SUV.

Novi model je pomembna okrepitev za relativno majhno tovarno



V Osnabrücku nameravajo letno izdelati do 20 tisoč vozil. Tam je trenutno zaposlenih 2.300 ljudi, lani pa so skupaj izdelali 76 tisoč vozil na treh proizvodnih linijah. Trenutno v tej tovarni izdelujejo volkswagen tiguana in porscheja caymana, opravljajo pa tudi ličarska dela za škodo fabio. Tovarno so sicer zgradili leta 2011 in od takrat tam skupno izdelali 280 tisoč vozil.