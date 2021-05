Uradno so v Evropi: kitajska znamka ima resne ambicije

Kitajska avtomobilska znamka NIO je stara šele sedem let, že danes pa ima velik globalni razpon. Njen oblikovalski center je v Münchnu, zmogljivostni v britanskem Oxfordu, programersko ekipo imajo v San Joseju v kalifornijski Silicijevi dolini. Skupno danes v 45 različnih državah zaposlujejo okrog devet tisoč ljudi.

Po športnem terencu ES8 sledi prihodnje leto še električna limuzina ET7. Foto: NIO

Zdaj znamka prvič prihaja na evropski avtomobilski trg. Najprej po pričakovanju na Norveško, kjer je delež električnih vozil daleč največji med vsemi državami v Evropi in zato bo uspešnost na tem trgu tudi dober kazalnik smotrnosti nadaljnjega širjenja. Prav na Norveškem je delež električnih avtomobilov v prodaji novih vozil že presegel avtomobile s klasičnimi pogoni. Če jim bo uspelo v tej skandinavski državi, bi se lahko širili naprej, kot naslednjo državo so si že ogledali Nemčijo.

Prvi avtomobil za Evropo bo električni športni terenec ES8. Prednaročila zanj bodo začeli sprejemati letos poleti, prvi kupci ga bodo predvidoma prevzeli letos septembra. Prihodnje leto bodo Evropejcem ponudili še električno limuzino ET7.

Model ES8 sicer NIO na Kitajskem prodaja že od leta 2018. To je tekmec Teslinega modela X. Ima dobre tri metre medosne razdalje, na voljo je s šestimi ali sedmimi sedeži. Prostornina prtljažnika znaša od 310 do 1.861 litrov. Vozilo poganjata dva elektromotorja s sistemsko močjo 440 kilovatov (534 "konjev"), pospeškom do 100 kilometrov na uro v 4,9 sekunde, serijskim štirikolesnim pogonom, zračnim vzmetenjem in celo Brembovimi zavorami. S pomočjo baterije z zmogljivostjo 100 kilovatnih ur naj bi imel ta terenec do 500 kilometrov dosega.

Prvo prodajno-servisno središče bodo letos odprli v Oslu. Foto: NIO

Foto: NIO

Kitajci bodo avtomobile prodajali prek aplikacije ali interneta in tako bodo ostali zvesti načinu O2O (online-to-offline). Poskrbeli so tudi za lastno servisno podporo. Prvo servisno-prodajno (oziroma prevzemno) središče na dva tisoč kvadratnih metrih bodo letos poleti odprli v Oslu, še letos sledijo tudi podobna središča v Bergnu, Stavangerju, Trondheimu in Kristiansandu. Ponujali bodo tudi mobilne servisne enote za lažja popravila na terenu.

Nedavno so prodali svoj stotisoči avtomobil

Novost na trgu bo sistem menjave baterij. Te bo mogoče zamenjati v treh minutah. Letos bodo omogočili delovanje štirih postaj za menjavo baterij, še več jih bo prihodnje leto. Na Norveškem bodo gradili tudi svojo mrežo močnejših polnilnic DC.

Koncept zamenjave baterij so preostali proizvajalci za zdaj zavrgli, NIO pa je na Kitajskem postavil že skoraj 200 takih postaj.

NIO je sicer v avtomobilskem svetu še vedno zagonsko podjetje. Do zdaj jim je uspelo prodati dobrih sto tisoč električnih vozil. Prodajajo tri modele, med katerimi je najuspešnejši ES6.