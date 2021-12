Uradno: preoblečena toyota je tudi nova mazda #foto

Foto: Mazda Tesno sodelovanje Toyote in Mazde, dveh japonskih avtomobilskih proizvajalcev, ni nič novega. Toyota je v Severni Ameriki prodajala yarisa, ki je bil dejansko mazda 2, v nasprotni smeri pa bo sodelovanje potekalo v Evropi. Mazda bo pod lastno znamko prodajala toyoto yaris in s tem v svojo floto dobila potrebna hibridna vozila.

Tako kot yaris bo tudi mazda 2 z mesta speljala na elektriko in tako vožnjo omogočala pri nižjih hitrostih. Pogon je zelo učinkovit in hitro preklaplja med delovanjem bencinskega motorja in elektromotorja, ki sicer zmore 59 kilovatov. Vsaj na podeželskih cestah in v mestih je mogoče več kot polovico časa voziti v električnem načinu.

Mazda s samopolnilnim hibridnim pogonom

Mazda bo dobila samopolnilni hibridni pogon, ki ima 1,5-litrski trivaljni bencinski motor z močjo 68 kilovatov in omenjeni elektromotor. Sistemska moč pogona je 85 kilovatov (114 "konjev").

V primerjavi z yarisom bo nova mazda 2 dimenzijsko enaka, kar velja tudi za 286 litrov prtljažnika.

Kljub Toyotinemu klonu pa bo Mazda v Evropi predvidoma prodajala tudi še obstoječi, torej svoj "stari" model mazde 2.

Foto: Mazda

Foto: Mazda

Foto: Mazda

Foto: Mazda