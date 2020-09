Uradno: oglejte si, kaj zmore Teslin avto za rekorde #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tesla je ob včerajšnjemu razkritju nove generacije lastnih baterijskih celic potrdila tudi serijsko različico najhitrejšega modela S v različici plaid, ki se skupaj s porsche taycanom poteguje tudi za električni rekord dirkališča Nordschleife. Odprli so tudi že prednaročila, do prvih kupcev konec prihodnjega leta.

Potem ko je porsche taycan postavil uradni električni rekord dirkaške steze Nordschleife, sta Tesla in Elon Musk tja poslala tudi posebno različico tesle model S v različici plaid. Ta je bila s tremi elektromotorji neuradno hitrejša od taycana, a ker to še ni bil serijski avtomobil, je rekord ostal pri Porscheju.

V Evropi bo stal okrog 150 tisoč evrov

Že naslednje leto bo morda drugače, saj Tesla serijskega plaida napoveduje za konec prihodnjega leta. Za to različico modela S so odprli celo že prednaročila. V ZDA bo treba zanj odšteti vsaj 134.490 dolarjev. Od do zdaj najzmogljivejše različice performance je dražji za 45 tisočakov, kar bi tudi v Evropi plaida cenovno umeščalo pri okrog 150 tisoč evrih.

To je primerljivo z izhodiščno ceno porscheja taycana turbo, le da ta ponuja še več dodatkov in tako je cena našega testnega znašala skoraj 200 tisoč evrov.

Napovedali izjemne zmogljivosti

Teslin model S plaid bodo poganjali trije elektromotorji. Sistemska moč tega pogona bo vsaj 1.100 "konjev", do 100 kilometrov na uro bo pospešil v okrog dveh sekundah, doseg z enim polnjenjem pa bo znašal celo prek 800 kilometrov.

Končna hitrost bo presegala 300 kilometrov na uro. Natančnejše tehnične podrobnosti bodo pri Tesli morali še sporočiti.