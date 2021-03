Uradno odprt: tako velikega salona Škoda še ni imela

Foto: Škoda Trideset let po podpisu lastniške pogodbe s koncernom Volkswagen, ki je češki Škodi omogočil poznejšo rast in kakovostni napredek, se družba še naprej širi tudi na mednarodnih trgih.

Izjema za sicer tradicionalno evropsko velikoserijsko znamko niso niti trgi na Bližnjem vzhodu. V Dubaju Škoda že 11 let sodeluje s trgovcem Ali & Sons. Prodajne salone imajo tudi že v Abu Dabiju in al-Ainu, sicer pa so samo lani svojo prodajo v Združenih Arabskih Emiratih povečali za 35 odstotkov.

Nova pridobitev je prodajni salon v Dubaju, ki je za Škodo do zdaj največji. Ima 1.200 kvadratnih metrov površine, v njem lahko istočasno predstavljajo do 40 vozil. Škoda na Bližnjem vzhodu sicer ponuja šest različnih modelov: lani so začeli prodajati scalo in kamiqa, letos tudi že novo octavio in karoqa. Ob tem bodo v največjem salonu obiskovalci našli tudi superba in kodiaqa.

