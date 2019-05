Uradno: pred vrati združitev Renaulta in Fiata?

Pri francoskem avtomobilskem velikanu Renault so uradno potrdili, da so dobili ponudbo Fiat Chrysler Automobiles o združitvi obeh proizvajalcev avtomobilov. Z združitvijo bi nastala ena največjih avtomobilskih skupnost, pod katero bi skupaj delovalo precej različnih znamk, z različnimi interesi, vendar bi tako velika skupnost lahko uspešno krmarila v vse bolj zahtevnih avtomobilskih vodah.

Renault je uradno potrdil, da so prejeli združitveno ponudbo skupine FCA in jo bodo preučili.

Lahko dobimo novo največjo avtomobilsko skupino?

Pri FCA (Fiat Chrysler Automobiles) so pozno v noč še pilili ponudbo, ki so jo uradno poslali francoskemu Renaultu in v njej predlagajo sklenitev enakovrednega partnerstva med skupino Renault in koncernom FCA. Kot so poudarili pri italijansko-ameriški navezi bi skupno podjetje razdelili pošteno - 50 odstotkov bi bilo v lasti delničarjev FCA in 50 odstotkov v lasti delničarjev Renaulta.

Pri Renaultu so potrdili, da so dobili ponudbo o združitvi in jo bodo preučili danes na sestanku upravnega odbora. Glede na dolgoletno iskanje partnerja pri FCA in težavah Renaulta z Nissanom očitno obstaja interes o združitvi na obeh straneh. Obe avtomobilski skupini imata pod svojim okriljem kar nekaj pomembnih avtomobilskih znamk, zato bi združitev lahko močno premešala razmerja na avtomobilskem trgu.

Prisotni bi bili na praktično vseh trgih

Da bi šlo za megalomansko združitev priča že pogled na samo vrednost skupin. Vrednost FCA je ocenjena na 20 milijard dolarjev (17,88 milijard evrov), kar je malenkost več kot Renault (15,2 milijarde evrov). Z združitvijo bi obe strani lahko na letni ravni zaradi skupnega razvoja in projektov na letni ravni prihranili pet milijard evrov, hkrati pa bi povečali prisotnost na nekaterih ključnih regijah ter pohitrili razvoj ključnih tehnologij.

Pri FCA so kot enega ključnih poudarkov združitve poudarili širino portfolia, saj bi skupina pokrivala praktično celoten avtomobilski spekter - od prestižnih do cenovno dostopnih avtov. Pod eno streho bi tako delovali Jeep, Chrysler, Fiat, Maserat, Alfa Romeo, in francoski del Renault in Alpine.

Pod eno streho bi se združile tako premijske, športne in cenovno dosegljive znamke. Foto: PRIMA

Ustanovljeno bi bilo novo podjetje

Kot so poročali pri Reuters in Financial times so pri FCA predlagali, da se ustvari nov holding s sedežem na Nizozemskem. Po plačilu 2,5 milijard evrov posebnih dividend delničarjem skupine FCA bi vsaka skupina dobila 50 odstotkov deleža v novonastalem podjetju. Izdali bi tudi nove delnice.

Predsednik upravnega odbora v novem podjetju bi bil John Elkann, vodja družine Agnelli, ki ima v lasti 29 odstotkov skupine FCA. Jean-Dominique Senard bi najverjetneje postal izvršni predsednik skupine. Ob prvih informacijah o združitvi pa si manejo roke različni delničarji, saj je delnica skupine FCA poskočila za 19 odstotkov in Renaulta za 17 odstotkov.

Kljub združitvi bi na vrhu ostala Volkswagen in Toyota

Skupno sta FCA in Renault lani prodala 8,7 milijona avtomobilov, kar je na podobni ravni kot Hyundai-Kia in General Motors. Kljub združitvi to ne bi bilo dovolj, da bi ujeli skupino Volkswagen in Toyoto.

A takšna združitev bi prinesla kar nekaj političnih nemirov. Večina evropskih tovarn skupine FCA deluje na 50-odstotni kapaciteti, predlagani varčevalni ukrepi pa naj ne bi poskrbeli za zaprtje tovarn. Težave bi lahko imel tudi Renault v Franciji.

Kaj se bo zgodilo z Nissanom?

Zaradi pospešenega in predvsem dragega razvoja električnih avtomobilov in avtonomne tehnologije se vse več proizvajalcev želi povezovati. Renault se je že nekaj časa želel tesneje povezati z Nissanom, a so slednji vedno zavračali vse predloge. 20 let dolgo sodelovanje bi se lahko končalo, če Renault sklene dogovor s skupino FCA. Še posebej je francosko-japonsko sodelovanje ogroženo po zaprtju dolgoletnega izvršnega predsednika Carlos Ghosna. Renault in FCA sta tako pričela pogovore o združitvi brez Nissana.

Prej zaradi Sergia Marchionneja in Carlos Ghosna združitev ni bila mogoča. Dva markantna voditelja enostavno nista bila pripravljena sodelovati, toda po smrti prvega in zaprtju drugega bi se lahko združitev zgodila. Za to je zainteresirana tudi francoska vlada, ki je 15-odstotna lastnika Renaulta. Po poročanju nekaterih virov pa želijo vpogled v natančne načrte in preučiti podrobnosti.

Nissan, ki ima v lasti 43,3 odstotkov delnic Renaulta bi dobil povabilo, da lahko v 11-članski upravni odbor pošlje svojega direktorja. Kot partnerji alianse bi Nissan in posledično tudi Mitsubishi še vedno imel nekaj združitve ter bi na letni ravni prihranil milijardo evrov.

Nissan je vztrajno zavračal združitev z Renaultom, vendar bi jim združitev Renaulta s FCA prinesla nekaj pozitivnih sprememb. Foto: Gašper Pirman