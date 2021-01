Uradno o korejskem avtu, ki so ga Avstrijci že napovedali in skrili

Že konec lanskega leta je Hyundai v Avstriji objavil podstran za nov električni avtomobil in zanj začel zbirati tudi prednaročila. Očitno so naši severni sosedje izdali preveč informacij glede novega ioniqa 5. Vsaj avstrijski Hyundai je zdaj povsem umaknil zbiranje prednaročil in že objavljene informacije, obljubljali so začetno serijo s kapaciteto baterije 58 kilovatnih ur in dosegom do 450 kilometrov (po WLTP). Na voljo bodo predvidoma tudi baterije večje kapacitete - 73 kilovatnih ur. Zbiranje prednaročil, tako kot v Avstriji, v Sloveniji za zdaj ni predvideno.

Ioniq 5 tudi z 800-voltnim sistemom polnjenja

Zato pa so pri Hyundaiu pred februarskim razkritjem objavili tri napovedne fotografije avtomobila. Oblikovno so se pri ioniqu 5 zgledovali pri modelu pony iz leta 1975, enemu svojih prvih ključnih avtomobilov.

To bo sicer prvi hyundai z namenske platforme za električna vozila e-GMP. Ta bo omogočala tako 400- kot tudi 800-voltni sistem, kar bo vplivalo na razpoložljivo moč polnjenja. Ta bi morala v praksi, kjer bodo to polnilnice seveda omogočale, krepko presegati 100 kilovatov. 800-voltni sistem je sicer kot prvi v praksi predstavil Porsche s taycanom.

Kot doma: v avtomobilu polnjenje različnih elektronskih naprav

Hyundai obljublja tudi pospešek do 100 kilometrov na uro v 5,3 sekunde in zmožnost polnjenja različnih elektronskih naprav prek 220-voltne vtičnice. Vse elektronske naprave bo mogoče polniti z močjo do 3,6 kilovata.

Ioniq 5 bo eden najpomembnejših električnih avtomobilov leta 2021, ki ga bomo postavili ob bok novostim, kot so škoda enyaq, volkswagen ID.4 in evropska tesla model Y. Med glavnimi tekmeci ioniqa 5 bo sicer predvsem volkswagen ID.3.

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai