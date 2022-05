Uradno: najbolje prodajani dostavnik v Evropi gre v nove vode #foto

E-transit custom je drugi električni dostavnik izmed petih, ki jih bodo v Evropi na ceste spravili do konca leta 2024. Prvi se nam je pred časom predstavil večji transit, zdaj so Američani pokazali še manjši in bolj priljubljeni e-transit custom. Obenem gre tudi za prvi model pod namensko oznako Ford Pro, saj so pri Fordu svoja gospodarska vozila ločili od drugih in jim namenili namensko divizijo znotraj samega podjetja.

Nič več dolgčasa v najbolj dolgočasnem segmetnu

Kot pravijo pri Fordu bodo z novim e-transit custom v segment, kjer je glavni akter dolgčas, prinesli vznemirjenje in oblikovno svežino. Dostavnik se bo s svojim videzom oblikovno približal osebnim vozilom. Na sprednjem delu so vgradili veliko in vpadljivo masko hladilnika, ki jo dopolnjuje dolga svetlobna linija. Žarometi so tanjši in jih obkrožajo dnevne luči LED. Polnilno mesto je integrirano na sprednjo desno stran.

Obljubljajo do 380 kilometrov dosega

Pri Fordu še niso pokazali notranjosti, prav tako so zelo skrivnostni glede tehničnih podatkov. Pravijo le, da bo imel e-transit custom 380 kilometrov dosega, baterijo bo mogoče polniti s pomočjo hitre polnilnice in pogon bo omogočal "polno" nosilnost.

Pri Fordu bodo v turški tovarni e-transit custom izdelovali skupaj z naslednjo generacijo volkswagen transporterja. Gre za dogovor med proizvajalcema, ki Volkswagnu prinaša možnost uporabe arhitekture za gospodarska vozila, Ford pa bo na njihovi namenski električni arhitekturi razvijal svoja osebna električna vozila.

Foto: Ford

Foto: Ford