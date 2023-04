Uradno: kitajski velikan za Evropo potrdil še dva avtomobila

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

BYD dolphin in seal

Kitajski BYD je za Evropo potrdil dva nova modela, to sta dolphin in seal. Znane so tudi okvirne cene za manjšega med njima.

BYD je v Evropo najprej pripeljal modele tang, han in atto3, zdaj so pri kitajskem proizvajalcu uradno potrdili še dva modela. V Evropi bo mogoče kupiti limuzino seal in majhno kombilimuzino dolphin. Odločitev je pomembna, saj je BYD vodilni kitajski proizvajalec električnih avtomobilov. Konkurenčnost njihovih vozil na evropskem trgu bo dober pokazatelj tudi za druge kitajske znamke.

Foto: BYD

Model dolphin je podoben volkswagnu ID.3. Dolg je 4,2 in širok 1,7 metra. Medosna razdalja znaša 2,77 metra. Prtljažnik ima od 345 do 1.310 litrov prostornine.

Pričakovane cene pa vendarle niso zelo nizke. Dolphin bo v Evropi stal od 30 do 38 tisoč evrov, je BYD objavil ob potrditvi obeh modelov za evropski trg. Podrobnejše cene za zdaj še niso znane, bodo pa najbolj odvisne od izbire kapacitete baterije. Ta je lahko 44 ali 60 kilovatnih ur.

BYD je lani skupno prodal 1,8 milijona novih avtomobilov. Prodali so 946 priključnih hibridov in 911 tisoč povsem električnih avtomobilov. Poleg Tesle so edini proizvajalec, ki se lahko za zdaj letno približa meji milijona prodanih električnih vozil.

Seal kot odgovor na Teslin model 3

Na drugi strani je seal podoben tesli model 3. Kapaciteta baterije bo 82 ali 80 kilovatnih ur. Na voljo bosta različici s pogonom na zadnji in tudi vsa štiri kolesa. Po standardu WLTP znaša doseg do 570 kilometrov.

Najvišja moč polnjenja bo predvidoma pri 150 kilovatih, čas polnjenja od 30 do 80 odstotkov naj bi znašal 26 minut. V avtomobil bo za polnjenje prek izmeničnega toka AC vgrajen 11-kilovatni polnilec. Prtljažnik ima 402 litra prostornine, dodatni prtljažnik spredaj še dodatnih 53 litrov. Cene za seala še niso znane, bo pa bržkone cena zahteven kriterij ob primerjavah s teslo model 3.

Pri enem motorju bo moč 230 kilovatov, pri dveh pa BYD napoveduje sistemsko moč 390 kilovatov oziroma 530 "konjev".

Oba avtomobila bosta v Evropi na voljo v drugi polovici letošnjega leta.

Foto: BYD

Foto: BYD

Foto: BYD