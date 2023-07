Uradno iz Volva: SUV bo zamujal, znan tudi razlog

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Volvo EX90 je električni naslednik modela XC90, ki bo nastal na platformi SPA2. To si bo električni športni terenec delil tudi s polestarjem 3.

Volvo pa bo moral od pet do šest mesecev zamakniti začetek proizvodnje in predstavitev svojega novega avtomobila. Tega tako na ceste ne bo pred sredino prihodnjega leta. Zakasnitev je napovedal in potrdil Volvov izvršni direktor Jim Rowan. Predstavitev EX90 je Rowan označil kot najpomembnejšo produktno novost po modelu XC40 leta 2017, zakasnitev pa je posledica dokončnega razvoja "kompleksne programske kode" avtomobila.

Volvo ne želi nikakršnih začetnih težav

Programsko podlago pišejo Volvovi strokovnjaki samostojno, nekaj preglavic pa povzroča integracija te kode z omenjeno platformo. Volvo bo EX90 serijsko opremil tudi z naprednimi varnostnimi sistemi na osnovi lidarja. Pri tem Rowan poudarja, da želijo že od samega začetka doseči optimalno delovanje avtomobila. Nekateri tradicionalni proizvajalci avtomobilov so se v zadnjih letih ob predstavitvi novih električnih avtomobilov že opekli prav na področju težav s programsko kodo.