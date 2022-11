Volvo pokazal svoj novi SUV: tako varnega avta svet še ni videl #foto

Po dolgotrajnem napovedovanju je Volvo le razkril svoj največji in povsem novi električni model EX90. Gre za večji športni terenec z možnostjo sedmih sedežev, ki sloni na novi namenski arhitekturi, namenjeni električnim vozilom, in ga poganja izključno električni pogon. V dno so vgradili baterijo z zmogljivostjo 107 kilovatnih ur, kar zadostuje za do 590 kilometrov dosega. Na voljo bosta dve štirikolesno gnani različici, šibkejša s 300 in močnejša s 370 kilovati.

Volvo je svoj najnovejši model in paradnega konja znamke pokazal v Stockholmu. Švedi sicer ostajajo zvesti svoji oblikovni smeri, kjer oblika poudarja uporabnost modela. EX90 je v grobem zelo podoben XC90, a s številnimi manjšimi oblikovnimi spremembami je razlika med modeloma jasna. Pri Volvu so se pri razvoju osredotočili predvsem na tehnološko plat, ki prinaša predvsem velik napredek pri varnosti. Pri Volvu pravijo, da gre za najbolj varen njihov avto v zgodovini, ki bo s časom postajal še pametnejši in posledično varnejši.

Nad vetrobranskim steklom se skriva 24-urni varnostni nadzornik

Pri Volvu so senzorje, kamero in radarje namestili nad vetrobransko steklo. Vse skupaj so skrili z manjšo stekleno kupolo, s pomočjo vseh teh pripomočkov pa avto nenehno vidi okoli sebe in preučuje okolico. Ker so senzorji in radarji tako natančni, lahko EX90 na oddaljenosti do 100 metrov vidi tudi najmanjše ovire na cesti in na njih opozori voznika. Obenem gre za prvi model, ki je že opremljen s strojno opremo, pripravljeno na kasnejšo avtonomno vožnjo.

Foto: Volvo

Velik avto, velika baterija

Ker je EX90 velikanski avto, je bilo na dnu avtomobila veliko prostora za baterijski paket. Tja so spravili baterijo z zmogljivostjo 111 kilovatnih ur oziroma 107 kilovatnih ur neto. Na začetku bosta na voljo dve različici, obe z dvema elektromotorjema. Najmočnejša ima 370 kilovatov in 910 njutonmetrov navora, šibkejša 300 kilovatov in 770 njutonmetrov navora. Čeprav močnejši EX90 tehta 2,8 tone, doseže 100 kilometrov v 4,9 sekunde, doseg se ustavi pri 590 kilometrih. Šibkejši EX90 ob enaki teži pospeši do 100 kilometrov na uro v 5,9 sekunde.

Bolj pametni računalnik kot avto

Zelo ponosno so pri Volvu poudarili, da EX90 ni le nova generacija modela, temveč izredno zmogljiv računalnik na kolesih. Osrednjo večopravilno enoto poganja Googlov operacijski sistem, ima povezavo 5G in se nanj lahko nalagajo aplikacije preko storitve Google Play. Zaslon sicer po diagonali meri 14,5 palca. Pred voznikom so nameščeni še ožji, a široki digitalni merilniki.

Foto: Volvo

Foto: Volvo