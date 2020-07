Uradno: dva pomembna BMW-ja dobita nov pogon

BMW je za novi generaciji serije 5 in X1 napovedal tudi povsem električno različico. Oba avtomobila bosta imela poln nabor izbir motorjev - od bencinskih, dizelskih in priključno hibridnih pogonov.

BMW namerava za celoten življenjski cikel svojih modelov do leta 2030 zmanjšati izpust CO2 za vsaj tretjino. Do leta 2023 je tako v načrtu 25 hibridnih in električnih modelov.

Dodatna možnost izbire pogona

Skladno s temi napovedmi so za novi generaciji serije 5 in športnega terenca X1 napovedali tudi povsem električni različici. Oba bosta še naprej na voljo z bencinskimi in dizelskimi motorji, prav tako tudi s priključno hibridnim pogonom. BMW je že prej potrdil tudi povsem električno različico serije 7. Ob tem bodo izdelali tudi namenska električna vozila kot sta i4 in iNext.

Skoraj celotno baterijo že reciklirajo

Bavarci skupaj z zunanjim partnerjem (družba Duesenfeld, specialist za reciklažo materialov) prav tako razvija sistem za 96-odstotno reciklažo odsluženih baterij. Skupina BMW Group že danes vzame nazaj vse svoje visokonapetostne baterije in jih reciklira. Še pred tem postopkom jih uporabijo v velikih baterijskih shranjevalnikih kot ga imajo v Leipzigu.