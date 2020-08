Upoštevali nasvet Trumpa: Boeing je preimenoval nesrečno letalo

Spomnimo, Boeingu so pristojni organi marca 2019 ukazali prizemljitev celotne družine letal 737 max. Po dveh tragičnih nesrečah – v strmoglavljenih družb Lion Air (oktobra 2018) in Etiophian Airlines je umrlo 346 ljudi – ta letala ne smejo več leteti, kar je povzročilo največjo krizo v več kot stoletni zgodovini podjetja Boeing.

Pri Boeingu so očitno spoznali, da z njihovim letalom 737 max 8 ne bo želel leteti nihče. Po dveh nesrečah je Boeing v povezavi s temi letali priznal napako v programski opremi. V javnost so prišle številne informacije o problematičnosti programa MCAS. Ta naj bi nos letala nepričakovano obrnil navzdol, prav to pa naj bi bil vzrok za nesreči. Med opravljanjem vzdrževalnih del so pri teh letalih v več rezervoarjih našli še potencialno nevarne tujke.

What do I know about branding, maybe nothing (but I did become President!), but if I were Boeing, I would FIX the Boeing 737 MAX, add some additional great features, & REBRAND the plane with a new name.

No product has suffered like this one. But again, what the hell do I know?