Uničil je ferrarija: zgodilo se je po sporu s šefom

Blizu Chicaga sta se sprla lastnik in zaposleni voznik v prevozniškem podjetju. Voznik je sedel v tovornjak in se namerno zaletel v lastnikov ferrari GTC4lusso.

Policija trenutno še preiskuje natančne vzroke, ki so pripeljali do tega dogodka. Po sporu med lastnikom podjetja in zaposlenim voznikom je zadnji odšel do najbližjega razpoložljivega tovornjaka. Lastnika je vprašal, ali je ferrari njegov, in ko mu je ta potrdil, je s tovornjakom zapeljal naravnost vanj.

Truck driver loses, he then decide to to park the truck on top of the boss' Ferrari. 🙆‍♂️ pic.twitter.com/rZCKrT7hQH — GLLG (@GalelemogoeM) May 9, 2020

Angry Driver Use His Volvo Truck To Crush Boss's Ferrari After Disagreement (Photos)https://t.co/AwdThmNIdT pic.twitter.com/7wha4vOQYv — AutoJosh NG (@AutoJoshNG) May 9, 2020

Prve informacije so navajale očitno napačne vzroke, da naj bi voznika v krznih časih odpustili oziroma da naj ne bi prejemal plače. Toda več voznikov je nato prek družbenih omrežij navajalo, da je bilo podjetje reden plačnik in da je ta voznik tam komaj začel delati. Za opravljanje prevozov pa naj ne bi dosegal pričakovanj podjetja, čigar lastnik se je zato želel z njim raziti in mu domnevno celo ponudil letalsko karto za vrnitev domov.

Končalo se je z razbitim ferrarijem GTC4lusso, ki bi bil lahko vreden okrog četrt milijona dolarjev. To je sicer štirisedežni ferrari, ki ga poganja 6,3-litrski motor V12.

O natančnih vzrokih za ta dogodek bo več znanega po končani policijski preiskavi.

Ferrari GTC4lusso. Foto: Ferrari